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Van'da balıkçılar son ağlarını çekti, tekneler kıyıya yanaştırıldı

13 Nisan 2022 Çarşamba 15:36
Van'da balıkçılar son ağlarını çekti, tekneler kıyıya yanaştırıldı

VAN - Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir tür olan inci kefalinin av yasağı öncesi, balıkçılar son kez attıkları ağlarını çekti. Tekneler kıyıya yanaştırıldı.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayabilen Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağı başlıyor. Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasındaki av yasağı öncesi balıkçılar son kez ağlarını göle attı. Ağlarını toplayan balıkçılar, teknelerini kıyıya yanaştırmaya başladı.

İnci kefali bu süre içerisinde üremek için zorlu göç yolculuğuna çıkacak. Balıklar, gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp tatlı sulara akın edecek. Göçün en yoğun yaşandığı Erciş ilçesindeki Deliçay ile Muradiye'deki Bendimahı çaylarına her yıl yüzlerce vatandaş, balıkların görsel şölenini izliyor.

GÖLDE DE SAHİL GÜVENLİK KORUYACAK

Yasak döneminde balığını korunmasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra bu yıl ilk kez göl üzerinde konuşlanan Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri de katılacak.

HER YIL MİLYARLARCA İNCİ KEFALİ TATLI SULARI GÖÇ EDİYOR

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, alınan koruma çalışmaları sayesinde inci kefali stokunun her geçen yıl arttığını söyledi. Akkuş, "Gölde 40 bin tonun üzerinde bir inci kefali stoku mevcut ve ülkemizin iç sularından elde edilen balık miktarının her yıl üçte biri inci kefalinden karşılanıyor. 15 bine yakın insan inci kefalinden ekmeğini kazanıyor. Her yıl 15- Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden, göle dökülen akarsulara üreme göçü gerçekleşiyor. Yani nisan ayından itibaren göldeki milyarlarca inci kefali Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından göle dökülen akarsulara göç edecek. Akarsuların yukarı kesimlerine doğru çıkıp, yumurtalarını bırakıp tekrardan Van Gölü'ne geri dönecek. İşte bu dönemde inci kefali, kaçak avcıların hedefi olmaması için göl çevresinde büyük önlemler alınıyor. Yaklaşık bir aydır jandarma ve değir kolluk kuvvetleri ile olan toplantılarımız geçen hafta sona erdi. Bu sene alınacak tedbirlerin hepsi adım adım konuşuldu, hepsi tekrardan geçen sene olduğu gibi bir karara bağlandı. Bu sene de her yıl olduğu gibi yine akarsu ağızlarında ve dere boylarında, karayollarında jandarmalar 7/24 nöbet tutacak. Yine şehir merkezlerinde polis kaçak olarak avlanmış inci kefallerinin satışını engelleyecek. Dolayısıyla her yılki hedefimiz, geçen yıla göre koruma çalışmalarını bir adım daha ileriye götürmek" dedi.

‘ÜLKEMİZİN BALIK DEPOSU GİBİ'

Ülkenin dört bir yanında balıkçılığın kan ağladığını anlatan Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Fakat inci kefali balıkçılığı ülkemizde örnek olacak şekilde devam ediyor. Özellikle koruma çalışmalarıyla beraber her yıl balıkçılığın bir adım daha ileriye gittiğini görüyoruz. Ülkemizde balıkçılık kan ağlarken, ince kefali ülkemizin dört bir yanına dağıtılmaya başlandı. Trabzon'a, Manisa'ya, Denizli'ye, Ordu'ya, İstanbul'a ve önümüzdeki yıllarda inci kefalinin gittiği şehir sayısının çok daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. İnci kefali ülkemizin balık deposu gibi. Van Gölü'nde inci kefali avcılığı yapan 100'den fazla tekne var ve her bir teknede 5-6 kişi çalışıyor. Bunlar üreme dönemi haricinde kış balıkçılığı yapıyorlar. 15 Nisan tarihi ile 15 Temmuz tarihleri arasında bütün balıkçı tekneleri limana çekildi. Bu balıkçılar, senenin 9 ayı balıkçılık yapıyor, yasak dönemindeki 3 ayda da tekneler limana çekiliyor. Bugün Van Gölü'ndeki bütün tekneler artık ağlarını topladılar, teknelerini limana çektiler. İnci kefalinin üremesinden sonra da tekrar göle açılacaklar" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Inci KefaliVanBalıkçılarAv Yasağı
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