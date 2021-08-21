Van'da, 78 kaçak göçmen yakalandı

Van İl Emniyet Müdülüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki 4 katlı binanın iki dairesinde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Afganistan uyruklu 78 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 78 kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Gözaltına alınan 2 organizatörün ise emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.