Van'da 325 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı

VAN - Van'da aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle 325 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolları yeniden açmak için çalışma başlattı.



Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla sabaha kadar sürdü. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 45 santimetreye kadar ulaştı. Kar ve tipi nedeniyle il genelinde 129 mahalle ve 196 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun çalışma yürütüyor. Kent merkezinde de ekipler, kar temizleme çalışması yaptı. Yetkililer, kar ve çığ riskine karşı sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundu.