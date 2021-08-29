Valilik: Tunceli'deki yangın kontrol altında

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'deki Hozat-Ovacık özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda 18 Ağustos saat 13.45'te, 4 ayrı noktada başlayan orman yangınlarının 3'ünün kontrol altına alındığı belirtilerek, "Devam eden diğer yangına 2 helikopter, 1 uçak, işletme müdürlüğümüze ait 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ve 2 greyder ve 40 personelle bugün de söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arazinin dağlık ve ormanının çok sık olmasından dolayı yangını önlemek adına ekiplerimiz 30 kilometre yol ve 25 kilometre de yangın emniyet şeridi açmıştır. Yangının etrafında şerit açma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. En kısa zaman içerisinde yangın kontrol altına alınacaktır" denilmişti.

'DÜN ÇIKAN 6 ORMAN VE 6 KIRSAL ALAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ'

Açıklamada, 28 Ağustos'ta Türkiye genelinde yaşanan 6 orman ve 6 kırsal alan yangınıyla ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"28 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye genelinde yaşanan 6 orman yangını ve 6 kırsal alan yangınlarının tamamı kontrol altına alındı. İzmir Aliağa'da, saat 13.30'da başlayan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle 14.35'te kontrol altına alındı. Şırnak Uludere Ortasu köyünde 13.00'da başlayan yangın ise 17.30'da kontrol altına alındı. Dün bir yangın da Burdur Bucak Elsazı köyünde yaşandı. Saat 11.40'da çıkan yangın 13.25'te kontrol altına alındı. Edirne Keşan Yenice köyünde sabah 06.47'de çıkan yangın da 08.00'da kontrol altına alındı. Antalya Konyaaltı Zümrüt köyünde 17.25'te çıkan yangın 19.50'de kontrol altına alınırken, Yozgat Akdağmadeni Akçakışla köyünde 17.15'de çıkan yangın da 19.30'ta kontrol altına alındı ve bölgelerdeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Dün ayrıca Türkiye genelinde 6 kırsal alan yangını da meydana geldi."

OGM'nin verilerine göre yılın ilk 8 ayında Türkiye'de 1597 kırsal yangın ve 2 bin 105 orman yangını yaşandı. Yangınların tamamı Orman Teşkilatının yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınarak, yanan alanlar için yeniden ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.

VALİ ÖZKAN YANGIN BÖLGESİNDE

Vali Mehmet Ali Özkan, orman yangınının devam ettiği bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yetkilerden yangının son durumu ile ilgili bilgi alan Vali Özkan, Tanzi bölgesinde yangına, havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğünü söyledi. Vali Özkan, "Yaklaşık 4 gündür Hozat ile Ovacık ilçemiz arasında Tanzi Deresi’nin sağında ve solunda devam eden örtü yangınına arkadaşlarımız gerçekten deyim yerindeyse canlarını hiçe sayarak müdahale ettiler. 4 noktadan çıkan yangının 3 noktası tamamen söndürülmüş oldu. Sağ olsunlar sabah itibariyle de Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın destekleri ve himayelerinde havadan söndürme ve soğutma çalışmaları başladı. Şu anda arkadaşlarımız karadan ve havadan müdahaleye devam ediyorlar. Küçük bir alanda devam eden bir yangın. Canı pahasına çalışan orman teşkilatımıza, İl Özel İdaresi'ne, AFAD'a ve jandarmamıza şükranlarımızı sunuyorum. 100'e yakın personelimizle mücadeleye devam ediyoruz. Dün alan genel olarak kontrol altına alınmıştı bugün de soğutma çalışmalarıyla muhtemeldir ki öğleden sonra çalışmalarımızı bitirmiş olacağız" dedi.

'SOSYAL MEDYADA ASILSIZ PAYLAŞIMLAR YAPILIYOR'

Sosyal medyada, yangının yerleşim yerlerinde olduğunu belirten paylaşımların asılsız olduğunu vurgulayan Vali Özkan, "Gerçekten burada arkadaşlarımız canlarını hiçe sayarak bir mücadele verdiler. Ancak bir kesim, arkadaşlarımızın emeğini, alın terini ve mücadelesini göz ardı ederek sosyal medya hesapları üzerinden algı yaratmak, söz yerindeyse toplumumuzun ve insanımızın sağduyusuna sızarak devşirme çabası içerisine girmişler. Sözleri ve eylemleriyle hem topluma hem bağımsız yargıya hem de milletimize karşı sorumluluk taşıyan bizlerin açıklamalarına ve paylaşımlarına itibar edin. Bir kısım sosyal medya hesaplarında yerleşim alanlarının yanı başında ulaşılabilir bir coğrafyada olduğu şeklinde söylemler de var. Yangın alanını sizler de gördünüz; tamamen insansız, etrafında, içinde, kenarında ne arıcı ne de sürü sahibinin bulunmadığı bir alan. Yerleşim yerlerinin olduğu paylaşımlar asılsızdır" diye konuştu.

TUNCELİ VALİLİĞİ: YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Tunceli Valiliği'nden Ovacık ile Hozat ilçeleri arasındaki orman yangının tamamen kontrol altına alındığı duyuruldu. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Hozat ilçemiz Tanzi Deresi üzerinde başlayan örtü yangını ekiplerimizin karadan iş makinaları ve arazözler ile havadan da uçak ve helikopterle müdahalesi sayesinde tamamen kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Tarım ve Orman Bakanı'mıza, İçişleri Bakanı'mıza, bizzat ilimize gelerek yangını alanda takip eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e ve ekibine, alanda alın teri döken arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.