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Valilik sahip çıktı

Sosyal medyada yer alan videosunda; sokakta zor şartlarda yaşamasına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen Hasan M.'ye (29) Valilik sahip çıktı. Vali Vasip Şahin, Twitter hesabında, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan'a ulaştık" açıklamasını yaparken, Hasan M.'nin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Valilik sahip çıktı

Sosyal medyada yer alan videosunda; sokakta zor şartlarda yaşamasına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen Hasan M.'ye (29) Valilik sahip çıktı. Vali Vasip Şahin, Twitter hesabında, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan'a ulaştık" açıklamasını yaparken, Hasan M.'nin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldüğü belirtildi.

14 Ocak 2020 Salı 07:39
19 Okunma
Valilik sahip çıktı

Bugün sosyal medyada hızla yayılan videoda Hasan M., babaannesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını, mendil satarak harçlığını çıkardığını ve parası olduğunda haftada bir kez otede kalabildiğini söyledi. Hasan M. videoda, "1,5 senedir dışarıda yaşıyorum. Param genelde olmuyor; ama olursa otelde kalıyorum. Allah'a çok şükür haftada bir param oluyor onunla da otelde kalıyorum. Bu vesileyle sıcak bir yorganın altında yatabiliyorum, duşumu alıyorum. Yani haftada bir kez de olsa temizliğimi yapabiliyorum" dedi.

'UMUT HER ZAMAN VARDIR'

Hasan M., yalnızlıktan ve iş bulamamaktan yakındığı videoda, "Hayat şartları üzebiliyor; ama şöyle bir gerçek var, Allah insanları sınar. Bu yüzden Allah beni şuan sınıyor ve taşıyamayacağım bir yükü bana vermiyor. Ben genelde yere karton sererek metroda yatıyorum. Benim de bir yerde hayatım değişecek. Ben buna çok inanıyorum. Allah bir yerde benim yüzüme bakacak. Umut her zaman vardır. Hayatın zor yanları var; ama yaşamaya değer. Herkesin bir sıkıntısı vardır" ifadelerini kullandı.

'GÖNLÜ ZENGİN, YÜREĞİ KOCAMAN HASAN'A ULAŞTIK'

Ankara Valiliği, sokakta zor şartlarda yaşamasına rağmen umudunu kaybetmeyen Hasan M.'yi bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda Hasan M., akşam saatlerinde bulundu. Hasan M., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Vali Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada Hasan M.'ye ulaştıklarını belirterek, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan'a ulaştık. Bu akşamdan itibaren Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz" açıklamasını yaptı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ValiVasip ŞahinSokakSosyal MedyaMedyaTwitter
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