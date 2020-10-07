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Validen uyarı: Masa tabure sohbetlerinde virüs yayılıyor

RİZE'de filyasyon ekipleri, çay ocakları önünde masa etrafında taburelerde oturularak yapılan sohbetlerin koronavirüs bulaş riskini artırdığını belirledi. Vali Kemal Çeber de çıktığı sokakta çay ocakları önünde artan tehlikeye karşı denetimlerde bulundu, vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 10:03
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Validen uyarı: Masa tabure sohbetlerinde virüs yayılıyor

Rize'de koronavirüs testi pozitif çıkanlar üzerinde yapılan değerlendirmelerde son günlerde virüsün yayılışında çay ocakları önündeki masa etrafında taburelerde oturularak yapılan sohbetlerin etkili olduğu belirlendi. Masa etrafında taburelerdeki çay sohbetleri sırasında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal edenler nedeniyle virüsün yayılımının artması üzerine uyarılar yapılmaya başlandı.

VALİYİ KARŞISINDA GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

Vali Kemal Çeber de artan tehlikeyi yerinde görmek ve tedbirleri gözden geçirmek için sokağa indi, denetimlerde bulundu. Cadde ve sokakları gezen Vali Çeber, çay ocakları önünde oturanların yanına gitti, vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı. Bir anda valiyi karşısında görenler şaşkınlık yaşadı. Vali Çeber'in "Sosyal mesafeye dikkat edelim" uyarısına bir vatandaş da "Biz zaten birbirimize uzağız" diye cevap verdi. Vali Çeber sohbet ettiği vatandaşlara, "Ben hemşerilerimi çok seviyorum, bize çok iş düşürmüyorlar" dedi.

'MASA TABURE SOHBETLERİ ANA BULAŞ NOKTASI OLMUŞ'

Rize'nin bir kültürü olan çay ocakları önünde masa etrafındaki taburelerde sohbeti yasaklamak istemediklerini belirten Vali Kemal Çeber, "Filyasyon ekipleri Covid testi pozitif çıktıktan sonra alan taraması yaptığında, aynı trafikteki kara noktalar gibi ana bulaş noktalarına ulaşmaya çalışıyor. Bir zamanlar bulaş noktaları düğünler, cenazelerdi. Hala oralar riskli alan olmakla beraber azaldı ama bir baktık ki çok sevdiğimiz masa başı tabure başı muhabbet özelliğimiz ana bulaş noktalarından biri olmuş. Küçücük bir masa etrafında 6-7 sandalyede insanlar toplanıyor, sosyalleşiyor, sohbet ediyor. Çay geldiğinde ya da sigara içecekleri zaman maskeler aşağıya iniyor. Sosyal mesafede tabii ki çok küçük masalar olduğu için sağlanamıyor. Bu günlerde bu konu üzerinde denetimlerimizi ve uyarılarımızı yoğunlaştırmaya gayret ediyoruz. Çünkü yasaklamak istemiyoruz. Şehrimizin önemli sosyal özelliklerinden birisi bu. Bu tip ortamlarda hastalık riski ile karşı karşıya kalmadan çay, sigara nasıl içilebilir onu sağlamaya gayret ediyoruz" dedi.

'BİZE TEŞEKKÜR EDİYORLAR'

İçişleri Bakanlığının talimatı ile her gün alanda olduklarını ifade eden Vali Çeber, "Hem sohbet ediyoruz hem de bu konularda uyarılarımıza yapıyoruz. Rize’de yaptığımız ve üzerine gittiğimiz her konuda hep olumlu dönüşler aldık. ‘Maske’ dedik yüzde 85’leri yakaladık. ‘Düğün, cenazelerde dikkat’ dedik oralarda ciddi bir dikkat oranı artışı yakaladık. Sokaktaki masa sohbetleri konusunda da hassas davranacaklarına inanıyorum. Görüştüğüm her hemşehrim hem haklılık payımızı ortaya koyuyor hem de belki farkında olmadan dikkat etmedikleri bir konuda onları uyardığınız için bize teşekkür ediyor. Bu sosyal ortamımızı ana bulaş noktaları arasından çıkaracağız” dedi.

'DİKKAT EDİYORUZ'

Çay ocakları önündeki masalarda sohbet eden Hasan Baysal da "Bir mola vermek için gelip oturuyoruz, sokakta dolaşmaktan daha iyi burada oturmamız. Ama burada otururken de kurallara uyuyoruz, sosyal mesafemizi sağlıyoruz, çayımızı içmediğimiz zamanlarda maskemizi de takıyoruz” dedi.

Mustafa Sosyal ise "Arkadaşlarımı bulunca bu masa başı sohbetlerini sık sık yapıyorum. Pandemi öncesi daha samimi ve yakın oluyorduk şimdi arada mesafeler var. Buna dikkat ediyoruz, uymayan arkadaşlarımızı da hem sosyal mesafe hem de maske konusunda uyarıyoruz, sohbetimize öyle devam ediyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeValiMasaTabureÇayçay OcağıKoronavirüsPandemi
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