VALİ YAKUP CANBOLAT TÜRK KIZILAY,BAĞIŞÇILARIMIZIN GÜCÜYLE HER KOŞULDA UMUT OLUYOR DEDİ..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Valisi ve Türk Kızılay Bursa Şube Onursal Başkanı Yakup Canbolat, Türk Kızılay Bursa Şubesi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bursa Valisi ve Türk Kızılay Bursa Onursal Başkanı Yakup Canbolat, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette Vali Yakup Canbolat, Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiğini belirtti. İçinde bulunduğumuz ve tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecindeki saha çalışmaları ile umut ve moral kaynağı olan Türk Kızılay’ın hayati ve sürekli bir ihtiyaç olan kan temini çalışmaları, eğitim programları ve toplumu bilinçlendirme amaçlı sosyal faaliyetleri ile örnek çalışmalara imza attığını belirtti.

BURSAMIZ HER ZAMAN İYİLİĞE SAHİP ÇIKIYOR. Vali Yakup Canbolat, tüm çalışmalarını bağışçılarının desteğiyle gerçekleştiren Türk Kızılay’ın tüm dünyadaki ihtiyaç sahiplerini kapsayan çalışmalarının dünyaya örnek olduğunu belirterek, “Bursamız da bu iyilik hareketine sahip çıkarak, örnek oluyor. Bursamızın hayırsever halkı her zaman olduğu gibi iyiliğe, merhamete sahip çıkarak, Türk Kızılay aracılığıyla yüzleri güldürüyor. Bu anlamda Türk Kızılay’a destek olan tüm bağışçılarımıza, gönüllülerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz da bağışçı ve gönüllülerinin destekleri ile çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirterek, Türk Kızılay’ın kuruluşundan bu yana yaptığı gibi merhamet elinin tüm dünyada umut olması için gönül köprüleri kurmaya devam edeceklerini söyledi.