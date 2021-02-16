Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 1
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1541
ALTIN
396.926
DOLAR
6.9858
STERLİN
9.6525
EURO
8.4113
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı yapılacak
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı yapılacak
Altındağ'da kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacak
Altındağ'da kat karşılığı konut...
Kuru yük gemisinin açık artırma ile satışı ve sökümü yapılacak
Kuru yük gemisinin açık...
10 adet taşınmaz kiraya veriliyor
10 adet taşınmaz kiraya...
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

VALİ YAKUP CANBOLAT TÜRK KIZILAY,BAĞIŞÇILARIMIZIN GÜCÜYLE HER KOŞULDA UMUT OLUYOR DEDİ..

Bursa Valisi ve Türk Kızılay Bursa Şube Onursal Başkanı Yakup Canbolat, Türk Kızılay Bursa Şubesi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

16 Şubat 2021 Salı 14:41
13 Okunma
VALİ YAKUP CANBOLAT TÜRK KIZILAY,BAĞIŞÇILARIMIZIN GÜCÜYLE HER KOŞULDA UMUT OLUYOR DEDİ..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Valisi ve Türk Kızılay Bursa Şube Onursal Başkanı Yakup Canbolat, Türk Kızılay Bursa Şubesi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bursa Valisi ve Türk Kızılay Bursa Onursal Başkanı Yakup Canbolat, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette Vali Yakup Canbolat, Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiğini belirtti. İçinde bulunduğumuz ve tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecindeki saha çalışmaları ile umut ve moral kaynağı olan Türk Kızılay’ın hayati ve sürekli bir ihtiyaç olan kan temini çalışmaları, eğitim programları ve toplumu bilinçlendirme amaçlı sosyal faaliyetleri ile örnek çalışmalara imza attığını belirtti.

BURSAMIZ HER ZAMAN İYİLİĞE SAHİP ÇIKIYOR. Vali Yakup Canbolat, tüm çalışmalarını bağışçılarının desteğiyle gerçekleştiren Türk Kızılay’ın tüm dünyadaki ihtiyaç sahiplerini kapsayan çalışmalarının dünyaya örnek olduğunu belirterek, “Bursamız da bu iyilik hareketine sahip çıkarak, örnek oluyor. Bursamızın hayırsever halkı her zaman olduğu gibi iyiliğe, merhamete sahip çıkarak, Türk Kızılay aracılığıyla yüzleri güldürüyor. Bu anlamda Türk Kızılay’a destek olan tüm bağışçılarımıza, gönüllülerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz da bağışçı ve gönüllülerinin destekleri ile çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini  belirterek, Türk Kızılay’ın kuruluşundan bu yana yaptığı gibi merhamet elinin tüm dünyada  umut olması için gönül köprüleri kurmaya devam edeceklerini söyledi. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 15.02.2021 14:42
Anahtar Kelimeler:
VALİ YAKUP CANBOLAT TÜRK KIZILAYBAĞIŞÇILARIMIZIN GÜCÜYLE HER KOŞULDA UMUT OLUYOR DEDİ..
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avusturya'dan Şemdinlili 58 çocuğa kıyafet yardımı
Avusturya'dan Şemdinlili 58 çocuğa kıyafet yardımı
Elazığ'da 'roketimsi insansız hava aracı' üretildi
Elazığ'da 'roketimsi insansız hava aracı' üretildi
Edirne'de buz sarkıtları oluştu
Edirne'de buz sarkıtları oluştu
Kayısı üreticilerine 'bahçenizde arı bulundurun' tavsiyesi
Kayısı üreticilerine 'bahçenizde arı bulundurun' tavsiyesi
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
'Covid-19 hastaları denizde boğuluyormuş hissi yaşıyor'
'Covid-19 hastaları denizde boğuluyormuş hissi yaşıyor'
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı
İZMİR’DE ŞİDDETLİ FIRTINA
İZMİR’DE ŞİDDETLİ FIRTINA
Denizli'de kar yağışı yaşamı etkiledi
Denizli'de kar yağışı yaşamı etkiledi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma