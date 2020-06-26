Vali, çiçek yerine Şehitler Anıtı'na bağış yapılmasını istedi

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Sarıibrahim, hem hükümet konağı hem de belediyede tebrikleri kabul ediyor. Vali Sarıibrahim, göreve başlamasından dolayı çiçek gönderilmemesini, bunun yerine eski cezaevi yerine yapılacak olan 'Iğdır Dilucu Şehitleri Anıtı' için destek istedi. Sarıibrahim, Twitter hesabından yapılacak olan anıtın fotoğafını paylaşarak, "Değerli hemşehrilerim; Iğdır Valiliği görevine başlamam sebebiyle çiçek göndermek yerine, lütfen Dilucu Şehitler Anıt Parkımızda aziz şehitlerimizi temsil edecek, Iğdır Dilucu Şehitleri Anıtı yapımına bağışta bulunarak destek olun" dedi.