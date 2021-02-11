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VALİ CANBOLAT’TAN ‘UYUMAYAN KÜTÜPHANE’YE ZİYARET…

11 Şubat 2021 Perşembe 11:52
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VALİ CANBOLAT’TAN ‘UYUMAYAN KÜTÜPHANE’YE ZİYARET…

MUSTAFA YILDIZ

BURSA- Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ağırladı. Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz,  Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ile birlikte kütüphaneyi gezerek bilgi verdi. Kütüphanede ders çalışan ve kitap okuyan öğrencilerle de kısa süre sohbet eden Vali Canbolat, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz olmak üzere herkese teşekkür etti. 

KIYMETLİ BİR ESER

Yıldırım Belediyesi’nin Bursa’ya ve Yıldırım’a kazandırdığı çok kıymetli bir eseri ziyarete geldiklerini belirten Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ni gezdik. Modern bir teknikle dizayn edilmiş, oldukça da güzel bir konsept oluşturulmuş. Burası 7 gün 24 saat öğrencilerimizin, insanlarımızın hizmetinde olacak bir kültür merkezi haline gelmiş konumda. Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Kıymetli bir eseri ilimize, ilçemize kazandırmış. Zannediyorum ki buraya gelen herkes müthiş bir keyifle kitap okuyacaktır, değişik etkinliklere katılacaktır ve kendini kültür alanında, okuma alanında da geliştirecektir” diye konuştu. 

YENİ NESİL KÜLTÜR MERKEZİ

Yıldırım'ın gençlerine ve çocuklarına hizmet veren Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nin bin 250 metrekarelik bir alana sahip olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, “Şimdilik 20 bin eserin yer aldığı bir mekan. Aynı anda 280 kişinin ders çalışabileceği ve araştırma yapabileceği bir kapasiteye sahip. Kütüphanemiz aslında tüm fonksiyonları ile yeni nesil bir kültür merkezi olma hüviyetine sahip. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği Millet Kıraathanesi formunda olan kütüphanemizde misafirlerimize gün boyu çay, kahve, çorba ikramımız ve sınırsız internet hizmet sunuyoruz. Burada gençlerin katılabileceği atölyeler, çeşitli alanlarda uzmanların katıldığı söyleşiler ve genele hitap eden etkinlikler düzenleyeceğiz. Yeter ki; gençlerimiz geleceğe emin adımlarla iyi şartlarda hazırlansınlar, biz tüm bu imkanları onlar için seferber etmeye evlatlarımızın hizmetkarı olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VALİ CANBOLATTAN UYUMAYAN KÜTÜPHANEYE ZİYARET…
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