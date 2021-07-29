Vakaların en çok arttığı Siirt'te tedbirler sıkı uygulanacak

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de aşı programında en düşük, koronavirüs vaka sayısında en yüksek il olan Siirt'te tedbirler artırıldı. 100 binde 748,39 oranıyla vaka artışının en çok olduğu, 86 bin 966'ı birinci doz, 35 bin 453'ü ikinci doz olmak üzere 126 bin 151 aşının uygulandığı Siirt'te sahaya çıkan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, vaka artışları nedeninin, tedbirlerin ihmal edilişi olduğunu söyledi.

'MASKELERİ TAKMADIK, TEDBİRLERİ GEVŞETTİK'

Polis, jandarma ve belediye ekiplerinin, koronavirüse karşı alınan tedbirleri sürekli denetlediğini aktaran Vali Hacıbektaşoğlu, "1 Temmuz'dan itibaren tedbirlerin ortadan kaldırılmasıyla sanki salgın hayatımızdan çıkmış gibi maskeleri takmadık, tedbirleri gevşettik. Maalesef vakaların yüzde 80-90 Delta varyantı olması sebebiyle çok daha hızlı yayıldı. Haziran ayının sonundan itibaren tüm denetim ekiplerimiz, sahada, bu kaybettiğimiz bireysel tedbirleri özellikle maske takma alışkanlığını kazanmak için polisimiz, jandarmamız, belediye görevlilerimiz sürekli maske dağıtıyor, maske takılması konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu alışkanlığımızı geri kazanmak zorundayız. Şu anda Siirt merkezde yaptığımız denetimlerde bu alışkanlığın geri kazanıldığını görüyoruz. Mart ayında daha önce haftalık en düşük vaka Siirt’te kaydedilmişti ama biz hep şunu söylüyorduk, eğer tedbirlere uymazsak, tedbirleri gevşetirsek bir anda tersine dönebilir. Bizler maalesef bunu yaşadık. Tekrar tedbirleri çok katı bir şekilde uygulayacağız. Nerede olursak olalım, evde, sokakta, apartmanda, iş yerinde, kendi aracımızda bu tedbirleri uygulamak ve uymak zorundayız" dedi.

'57 AŞI ODASI, 10 MOBİL EKİP AŞI ÇALIŞMASINA DEVAM EDİYOR'

Kentteki aşı çalışmalarına da değinen Vali Hacıbektaşoğlu, "Siirt’te bir aşı karşıtlığı yoktur. Bunu kesin bir şekilde ifade edebilirim, bu bilgiler doğru değildir. Burada bireysel, toplumsal bir aşı karşıtlığı yoktur. Bilgilendirme ihtiyacı vardır, bunu da arkadaşlarımız vatandaşlarımıza ulaştığında, ikna ettiğinde, mutlaka insanlarımız aşı oluyor. Şu anda 57 aşı odasında 10 mobil ekiple Siirt merkezde aşı çalışmaları devam ediyor. Kurban Bayramı'nda vakaların yükseldiğini gördüğümüzde tüm ekiplerimiz sahaya indi. Aşı çalışmalarımız durmadan devam etti. Okulların açılmasına kadar bizler toplumsal bağışıklık yakalamak zorundayız. Yani birinci dozda yüzde 75 ile bu toplumsal bağışıklığı yakalamak zorundayız. Bütün planımızı, programımızı buna göre yaptık. Şu anda günlük vaka oranımız 500 dolayında seyretmesine rağmen son bir haftada hastane yükü, yoğun bakım yükü ve ölüm sayıları çok çok altında bu sevindirici bir durum. Bu durumda mutlaka aşının etkisi vardır" diye konuştu.