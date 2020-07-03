Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır
Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır
Sinemalar açıldı ancak film yok
Sinemalar açıldı ancak film yok
Datça'nın saklı koyları keşfedilmeyi bekliyor
Datça'nın saklı koyları keşfedilmeyi bekliyor
Fernando Boldrin: Konyaspor maçı final niteliğinde
Fernando Boldrin: Konyaspor maçı final...
Pandeminin eğitim üzerindeki etkileri neler oldu?
Pandeminin eğitim üzerindeki etkileri neler...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Vakaların arttığı Bursa'da maske kuralına uyulmuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs günlük raporunu açıklarken Bursa'daki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti. Koca'nın uyardığı kentte maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına birçok kişinin uymadığı görüldü.

03 Temmuz 2020 Cuma 14:49
0 Okunma
Vakaların arttığı Bursa'da maske kuralına uyulmuyor

BURSASağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki hafta içinde vaka sayılarında Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da dikkat çeken bir artış olduğunu söyledi. Bursa'da birçok kişinin mağazaların ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Şehreküstü ve Fomara Meydanı'yla birlikte Heykel ve Atatürk Caddesi'nde sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uymadığı görüldü. 

Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte bazı vatandaşların maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi. Kentin birçok noktasında Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparak uyardı. Öte yandan maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlara polis ekipleri tarafından 900 TL ceza işlemi uygulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaKoronavirüs Günlük RaporuBursaVaka SayısıArtış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsten dolayı kurbanlarını Türk Kızılayı'na bağışlıyorlar
Koronavirüsten dolayı kurbanlarını Türk Kızılayı'na bağışlıyorlar
Tekne faciasında tutuklanan Medeni Akbaş'ın ifadesi ortaya çıktı
Tekne faciasında tutuklanan Medeni Akbaş'ın ifadesi ortaya çıktı
Avrupa'nın en büyük RCC barajı Çetin HES açılıyor
Avrupa'nın en büyük RCC barajı Çetin HES açılıyor
Van'da batan tekne ile ilgili yeni gelişme
Van'da batan tekne ile ilgili yeni gelişme
Yasak kalktı, gelin-damatlar Botanik Bahçesi'ne akın etti
Yasak kalktı, gelin-damatlar Botanik Bahçesi'ne akın etti
Mahalleye yayılan kötü koku, cesedi ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cesedi ortaya çıkardı
Karadeniz'in hırçın dalgalarından elektrik üretilecek
Karadeniz'in hırçın dalgalarından elektrik üretilecek
Adana'da suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı
Adana'da suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı
Sinop'ta kayıp dalgıcın cesedine ulaşıldı
Sinop'ta kayıp dalgıcın cesedine ulaşıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı