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Vaka sayısı azalan 10 kentten Bingöl'de esnaf, 1 Mart'ı bekliyor

SAĞLIK Bakanlığı’nın il bazlı açıkladığı koronavirüs vaka sayılarında Bingöl, önceki haftaya göre, 8 puan daha düşerek, her 100 bin kişide 18,45 vaka ile ilk 10 kent arasında yer aldı. Koronavirüsle mücadelede 1 Mart günü başlayacak normalleşme süreci, esnafı heyecanlandırdı. Pastane işletmecisi İsmail Karaaslan, "1 Mart'ta kısıtlamalar kalkarsa eski günlerimize döneceğimize inanıyorum. Heyecanlıyız. Uzun zamandır heyecan yoktu içimizde. Tekrar müşterilerimizi ağırlamak istiyoruz" dedi.

27 Şubat 2021 Cumartesi 10:04
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Vaka sayısı azalan 10 kentten Bingöl'de esnaf, 1 Mart'ı bekliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından il bazında açıklanan haftalık tabloda Bingöl, önceki haftaya göre, 8 puan daha düşüp, her 100 bin kişide 18,45 kişi ile vaka sayısı en düşük ilk 10 kent arasında yer aldı. Vatandaşın salgınla mücadeleye desteği, alınan sıkı önlemler, güvenlik güçlerinin denetimleri ve sağlık çalışanlarının gayretleri, kentte vaka sayısının düşmesini sağladı. Bu düşüş, halkın ve esnafın 1 Mart’ta hayata geçirilmesi beklenen kademeli normalleşme takviminde yer alma beklentisini artırdı. Özellikle iş yerleri kapalı olan esnaf, koronavirüs tedbirlerine göre dükkanlarını hazırlayıp, 1 Mart’ı beklemeye başladı. 

‘HEYECANLA BEKLİYORUZ’

Lokanta işletmecisi İsmail Karaaslan, tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve 1 Mart’ı heyecanla beklediklerini belirterek, “Zor aşamadan geçtik ve bu süre zarfında halkımızla bütünleşerek, 'Bir paketten ne çıkar' kampanyasını başlattık. Çok şükür, halkımız da bu konuda çok duyarlı oldu. Aynı zamanda halkımız bilinçli şekilde sokağa çıkmama, kalabalıklara girmeme konusunda duyarlı olarak vaka sayılarının bayağı düşmesinde çok güzel rol oynadı. 1 Mart’ta yasakların kalkmasıyla ilgili çok büyük beklentilerimiz var. Bingöl’ün vaka sayılarının en az iller arasında yer alması, bizi çok mutlu etti. HES kodu ile müşteri almamız gerekirse ya da masa ve sandalye arasındaki mesafeyi koruma hakkında tüm tedbirleri alarak inşallah bu işin hakkından geleceğiz. Eski günlerimize döneceğimizi umut ediyoruz. Uzun zamandır heyecan yoktu içimizde. Tekrar müşterilerimizi ağırlamak istiyoruz. Malum bu yıl Bingöl, çok sert bir kış geçirmedi. Hala güneşli günler geçiriyoruz. Umarım bu kısıtlamalar ayın 1’inden itibaren kalkar, biz de güzel bir ilkbahar mevsimine 'merhaba' deriz” diye konuştu.  

İş yerlerinin 1 Mart'ta açılmasını istediklerini dile getiren pastane işletmecisi Ömer Günerigök ise “Dünya olarak sıkıntılı bir süreç geçirdik. Tabi ki bu sürecin bir an önce bitmesi ve insanların nefes alması tarafındayız. Bu pandemi süreci işletmeleri etkiledi. Paket servisi şehrimizde tam oturmadığı için de sıkıntı yaşadık. Umudumuz, hastalığı atlatıp yeni hayata, yeni baharlara devam edebilmek. Umutlarımız var, yarınlarımız var; bir an önce görmek istiyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BingölKoronavirüsPandemiEsnaf
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