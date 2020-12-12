Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1371
ALTIN
465.001
DOLAR
7.8366
STERLİN
10.3973
EURO
9.4926
'Ailede virüsün yayılma oranı yüzde 60'
Son Dakika
'Ailede virüsün yayılma oranı yüzde...
Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
Son Dakika
Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
İran'da 'Amad News' sitesinin yöneticisi idam edildi
Son Dakika
İran'da 'Amad News' sitesinin yöneticisi...
Dünyaya ihraç ediliyor
Son Dakika
Dünyaya ihraç ediliyor
Taksim boş kaldı
Son Dakika
Taksim boş kaldı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uzmandan kuraklığa karşı atık suyun değerlendirmesi önerisi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası Su kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Baba, geçen yıla oranla yağışların azaldığını belirtip sanayi ve tarımsal alanda atık su tesislerinden elde edilen suyun kullanılabileceğini söyledi. Prof. Dr. Alper Baba, "Atık suların iyi bir şekilde arıtılıp istenilen limit düzeyine geldikten sonra tarım ve sanayi sektöründe muhakkak kullanılması gerekiyor. Ülkemizde buna yönelik stratejilerin hızlı bir şekilde devreye girmesi lazım" dedi.

12 Aralık 2020 Cumartesi 10:25
4 Okunma
Uzmandan kuraklığa karşı atık suyun değerlendirmesi önerisi

Son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini beraberinde getirdi. Baraj ve göller ile yer altı su seviyelerinde düşüş yaşandı. İçme suyunun yanı sıra tarımsal üretim ve sanayi sektörünün de ilgilendiren su kaynaklarındaki düşüş endişe yarattı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası Su kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Baba, gelişmeler hakkında bilgilendirip öneri sundu. Geçen yıla oranla bu yıl yağışların düştüğünü belirten Prof. Dr. Alper Baba, "Ege Bölgesi'nde yaklaşık yüzde 23, Güneydoğu'da yaklaşık yüzde 24, Marmara'da yüzde 20, Karadeniz'de yüzde 10 civarlarında yağışın azaldığını görüyoruz. Bu durum, su kaynaklarımızı etkiliyor. Özellikle barajlarımızı etkiliyor. Bugün barajlarımızın doluluk oranları yüzde 20-30'lara inmiş durumda. İzmir için örnek verirsek. İzmir, Türkiye'nin en büyük 3'üncü kenti. İzmir'e su sağlayan Tahtalı Barajı'nın geçen sene doluluk oranı yüzde 64.5 iken, bugün yüzde 36 oranında görüyoruz. Bu da şunu ortaya koyuyor. Geçen yıl ile bu sene arasında yüzde 50 oranında bir azalma var. Bu diğer barajlar için de geçerli. Bazı barajlarda ise bu oran daha düşük seviyelere inmiş durumda. Zaten barajlarda doluluk oranı yüzde 10'lara inmeye başladığı zaman kullanamama, yani kapasitesinden yararlanamamak durumu ortaya çıkmış demektir" dedi.

‘YERALTI SULARI ÖNEMLİ’

Barajlardaki doluluk oranının düşmesinin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirten Prof. Dr. Alper Baba, "Türkiye'de su kaynaklarımızın önemli bir kısmı tarımda kullanılıyor. Yani tarımda kullanılan su oranı yüzde 70-80 arasında değişebiliyor. Tarım sektörünün su kaynaklarının önemli bir kısmı yer altı sularından geliyor. Bugün yer altı suyu önemli bir stratejik öneme sahip. Bugün kırsal kentlerde tarımsal üretim yapanların yüzde 95'e yakını yer altı sularını kullanıyor. Sanayi kentleri, su ihtiyacının yüzde 90'ını yer altı sularından sağlıyor. Bugün köylerimize mahallelerimizde baktığımız zaman yüzde 95 civarında su kaynaklarının yer altı sularından kaynaklandığını görebiliyoruz. Türkiye'nin bütün kentlerindeki nüfuslarını düşündüğünüzde bunun yüzde 50'yi geçen miktarının yer altı sularından sağladığını görüyoruz. Bu nedenle bu kaynakların iyi korunması gerekiyor. Yer altı su kaynaklarının seviyelerinin düştüğünü gözlemliyoruz. Yağmur azalıp sıcaklık arttıkça su seviyeleri ciddi bir düşüş yaşanıyor" dedi.

‘ATIK SU DEĞERLENDİRİLMELİ’

Yaşanan olumsuzluğa karşı atık suların tarım ve sanayi sektöründe kullanılabileceğini belirten Prof. Dr. Alper Baba, "Atık suların iyi bir şekilde arıtılıp istenilen limit düzeyine geldikten sonra bunun tarım ve sanayi sektöründen muhakkak kullanılması gerekiyor. Ülkemizde buna yönelik stratejilerin hızlı bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Kaldı ki Türkiye'de su kaynaklarımızın önemli bir kısmını tarım ve sanayi sektörü kullanıyor. Atık suları bu sektörlere entegre edebilirsek, iklim değişikliğine karşı adaptasyon sürecini başlatmış oluruz. İzmir için bunu örnek verebilirim. Bugün Torbalı havzasını düşünecek olursak, Küçük Menderes havzası önemli bir tarım bölgesidir. Ciddi bir su kaynakları sorunu yaşar. Yine Menemen bölgesine bakarsak inanılmaz bir sanayi var burada. İki bölgede de önemli atık su arıtma tesisleri var. Bu tesislerden çıkan suların iyi arıtıldıktan sonra muhakkak hem sanayi hem de tarım sektöründe kullanılmasına izin verilmesi gerekiyor. Buna yönelik altyapıların hızlı bir şekilde elden geçirilmesi gerekiyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuKuraklıkProf.dr. Alper Babaİzmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyaya ihraç ediliyor
Dünyaya ihraç ediliyor
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti
Kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti
'İntikam eylemi' hazırlığı yaparken yakalanan 4 DEAŞ’lı tutuklandı  
'İntikam eylemi' hazırlığı yaparken yakalanan 4 DEAŞ’lı tutuklandı  
Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, kişi başı 150 euro harcıyor
Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, kişi başı 150 euro harcıyor
İzmit Körfezi'nde kaçak toplanan midye için uyarı 
İzmit Körfezi'nde kaçak toplanan midye için uyarı 
Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı
Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı
Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi Balıkesir'de açılıyor
Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi Balıkesir'de açılıyor
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma