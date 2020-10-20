Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1210
ALTIN
483.934
DOLAR
7.8791
STERLİN
10.2525
EURO
9.2991
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
'Bir gözümüz ağlıyor, bir gözümüz gülüyor'
Son Dakika
'Bir gözümüz ağlıyor, bir gözümüz...
BAE, İsrail ile karşılıklı vizeyi kaldırıyor
Son Dakika
BAE, İsrail ile karşılıklı vizeyi...
'Can kaybı 9 bin 371'e yükseldi'
Son Dakika
'Can kaybı 9 bin 371'e...
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Son Dakika
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: 1-2
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle şafak operasyonu

Bursa'da, uyuşturucu satıcılarına 600 polisin katılımıyla eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

20 Ekim 2020 Salı 10:12
9 Okunma
Uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle şafak operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucu çok sayıda adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.



Fiziki ve teknik takip başlatan ekipler sabah saatlerinde harekete geçerek daha önceden tespit edilen adreslere baskın düzenledi. Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyona özel harekat, Çevik Kuvvet, TEM, KOM ve Asayiş şubesinden 600 polis katıldı.



Özel Harekat ekipleri, adreslerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, bazı adreslerin kapıları koçbaşı ile kırıldı. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, değişik miktar ve türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyona dronlar ile havadan da destek verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaUyuşturucuOperasyonNarkotikPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TIR’a çarpan otomobildeki Selin öldü, erkek kardeşi yaralı
TIR’a çarpan otomobildeki Selin öldü, erkek kardeşi yaralı
Komşular boyuna bakmadan avlıyor
Komşular boyuna bakmadan avlıyor
1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu
1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu
İngiliz şirketin doğa harikası yarımadadaki villa inşaatına tepki
İngiliz şirketin doğa harikası yarımadadaki villa inşaatına tepki
BARAJ GÖLÜNDE ESRARENGİZ OLAY!
BARAJ GÖLÜNDE ESRARENGİZ OLAY!
Hitler'in kayıp denizaltısı, 'hayalet ağlar'a teslim
Hitler'in kayıp denizaltısı, 'hayalet ağlar'a teslim
Tunceli'de temaslı kişiler hakkında yanlış bilgi verenlere ceza
Tunceli'de temaslı kişiler hakkında yanlış bilgi verenlere ceza
Kilis'te nar hasadı
Kilis'te nar hasadı
Sakarya'da, kauçuk imalathanesindeki yangın 5 saatte söndürüldü
Sakarya'da, kauçuk imalathanesindeki yangın 5 saatte söndürüldü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma