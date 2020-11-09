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Uyuşturucu kullandığı öne sürülen bir kişi, babasının evini yaktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen Muhammed B., babasına ait evi ateşe verip, kaçtı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 08:39
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Uyuşturucu kullandığı öne sürülen bir kişi, babasının evini yaktı

İkiçeşmelik Mahallesi Aydın Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 3’üncü katında yangın çıktı. Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktığı öğrenilen ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen Muhammed B., babası Mehmet B. ile birlikte yaşadığı evi bilinmeyen nedenle ateşe vererek, kaçtı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alırken, ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi. Baba Mehmet B., evini yaktığı iddiasıyla oğlundan şikayetçi olurken, ekipler Muhammed B’yi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınKuşadasıUyuşturucuEvYangın
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