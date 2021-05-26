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Uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis, şehit oldu

YALOVA’da, sokağa çıkma kısıtlamasında sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobil, uygulama noktasında görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu’na (48) çarptı. Yaralanan Emanetoğlu, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:04
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Uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis, şehit oldu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Yalova-Bursa karayolu Kirazlı Sanayi Bölgesi'nde uygulama noktası kurdu. Ekipler, saat 02.30 sıralarında 31 ANU 43 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu’na çarpıp, kaçtı. Emanetoğlu yaralanırken, meslektaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Emanetoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Aracın plakasından sürücünün Z.İ. (19) olduğu belirlendi. Z.İ., evine yapılan baskınla yakalandı. Olay sırasında Z.İ.’nin yanında bulunan S.Y. (18) ile S.İ. (17) de gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TÖREN YAPILACAK

Şehit polis memuru Mustafa Emanetoğlu için Yalova Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu ortak bahçede resmi tören yapılacak. Emanetoğlu’nun cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Kocaeli’nin Kandıra ilçesine gönderilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YalovaPolisŞehitMustafa Emanetoğlu
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