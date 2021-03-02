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UTİB DEĞİŞİMİN LİDERİ OLMAYA DEVAM EDİYOR TRENDLERİ TAKİP EDEN UTİB DEĞİŞİMİN LİDERİ..

02 Mart 2021 Salı 15:02
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UTİB DEĞİŞİMİN LİDERİ OLMAYA DEVAM EDİYOR TRENDLERİ TAKİP EDEN UTİB DEĞİŞİMİN LİDERİ..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Yeni trendler hakkında tekstil sektörünü bilgilendirmek amacıyla TC. Ticaret Bakanlığı ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ile WGSN ortaklığında organize edilen ‘Trend Takibi ve Analizi Eğitimi’ online olarak gerçekleştirildi. Dijitalleşmenin trendlere etkisinin konuşulduğu eğitimde doğal, otantik ve az etkili tasarımlara yönelen ilgiye dikkati çekildi. Ticaret Bakanlığı desteği ile Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projesi kapsamında gerçekleştirilen dördüncü eğitim faaliyeti olan seminere Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, WGSN Live Trend Departmanı Direktörü Kim Mannino ve UTİB üyesi tekstil firmaları katıldı.

EKOLOJİK ÜRETİM, ÖNCELİĞİMİZ.

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türkiye tekstil sektöründe UTİB’in 2020 yılını 1 milyar doların üzerinde ihracat değeri ile tamamladığını belirterek “Türkiye tekstil sektörü, sadece pazar çeşitlendiren değil aynı zamanda ürün çeşitlendiren bir konuma da yükseldi. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Ar-Ge tasarım ve inovasyon kültürünün çalışmalarımızla yaygınlaşması oldu. UTİB olarak da öncelikli hedefimiz katma değeri yüksek ürünlerle ihracatımızı arttırmak” dedi. Sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim anlayışının her geçen gün daha fazla ülkeler ve tüketiciler tarafından desteklendiğini söyleyen Engin, UTİB olarak, ev tekstil ve giyimlik kumaşlar sektörümüzün ekolojik üretime, çevre dostu ve küresel normlara uygun olması ile dış ticaret gelirlerimizi arttırmamızın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle kurguladığımız ve devam ettiğimiz Ur-Ge projesi kapsamında, tekstil sektörümüzün son yıllarda önem kazanan ve yüksek getiri sağlayan ekolojik ve sürdürülebilir üretime yönelmesini sağlayacağız. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı’na uyum konularında sektörümüzü ve firmamızı destekleyeceğiz. UTİB olarak değişimi yakalamak konusunda liderlerden biri olduk ve olmaya devam edeceğiz diye konuştu.

KONFORLU ÜRÜNLER ÖN PLANDA.

Pandeminin ve dijitalleşmenin etkisiyle tekstil ve konfeksiyon sektöründe sürdürülebilirlik etkilerinin arttığını ifade eden Kim Maninno da birçok marka ve şirketin tekstil atıklarını yeni ürünlere dönüştürmek için geri dönüşümü üretim faaliyetlerine dahil etmeye çalıştıklarını söyledi. Yeni trendlere konforlu ve sürdürülebilir ürünlerin damga vuracağını altını çizen Mannino, Yeni jenerasyon, organik ve sürdürülebilir ürünleri tercih ediyor. ‘Ölü stok’ olarak adlandırdığımız artan kumaşları yeni ürünlere ekleyerek değerlendirebiliriz. İlkbahar/yaz 2021-2022 sezonunda konforlu, doğal renkli ve tekrar kullanılabilir ürünler ön planda olacak ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 02.03.2021 15:05
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