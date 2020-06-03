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Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde taksici Tarık Mum (48), şoförlük yaptığı taksisine binen M.K.'nın, aracında unuttuğu 60 bin TL'yi sahibine teslim etti. M.K.'nin daha sonra, 19 TL tutan taksi ücreti için kendisine 50 TL verdiğini ve 31 TL'sini bahşiş bıraktığını söyleyen Mum, "Parayı almak aklımın ucundan bile geçmedi. Değil 60 bin TL 60 milyon da olsa parayı yine gider sahibine teslim ederdim" dedi.

03 Haziran 2020 Çarşamba 09:02
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Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Bayraklı'daki bir taksi durağında sürücü olarak çalışan Tarık Mum'un aracına geçen çarşamba günü M.K., yolcu olarak bindi. M.K. araçtan inerken de içinde 60 bin TL olan poşeti unuttu. Mum, kısa sürede fark ettiği çantayı, M.K.'ye teslim etti. M.K. ise parasını aldıktan sonra Mum'a kendisini Altındağ'a götürmesini söyledi. Gideceği adreste taksiden inerken de verdiği 50 TL'nin üzeri olan 31 TL'yi taksiciye bahşiş olarak bıraktı. Durumdan haberdar olan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Mum'a plaket verip, para ile ödüllendirdi. Tarık Mum yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Durakta sıramı beklerken M.K. geldi ve acele bir şekilde bankaya gitmesi gerektiğini söyledi. İstediği yere gittikten sonra 100 TL uzattı. Ben de bozuk olmadığını söyleyerek, ileride bulunan taksi durağında bozdurabileceğimizi belirttim. Taksicileri de tanıdığını söyledikten sonra parayı bozdurup taksimetrede yazan 30 TL'yi verdi ve gitti. Ben de yeniden durağa doğru yola koyuldum. Arka camın açık olduğunu fark edip kapatmak için hamle yaptığımda siyah bir poşet ile şemsiye olduğunu gördüm. Poşetin içindeki paraları görünce hemen müşteriyi bıraktığım yere döndüm ancak kendisini bulamadım. Bunun üzerine Bayraklı Adliyesi'ndeki polislere durumu bildirdim."

PARA ÜSTÜNÜ ALMADI

Parasını teslim alan M.K.'nin kendisine zoraki teşekkür ettiğini belirten Mum, 31 TL de bahşiş verdiğini söyledi. Mum, "Karakolda yaklaşık 1,5 saat bekledikten sonra paranın sahibi gelerek emanetini teslim aldı. Karakoldan çıktığımızda da 'Beni Altındağ'a bırakır mısın?' dedi. İstenen adrese gittiğimizde taksimetre 19 TL yazmıştı, kendisi 50 TL uzattı. Para üstünü uzatırken, 'Ben hakkımı helal ediyorum, sen de et' dedi ve para üstünü almadı. Kendisi parayı kuyumcudan aldığını ve havale yapacağını da söyledi. Parayı almak aklımın ucundan bile geçmedi. Değil 60 bin TL 60 milyon da olsa parayı yine gider sahibine teslim ederdim. Çünkü ailem ben bu şekilde yetiştirdi. Parayı teslim ettiğime dair tutanağı da 18 yaşındaki oğluma gönderdim. Ona, 'Belki malımız mülkümüz yok ancak bizden size kalan miras namuslu ve güvenilir olmak' dedim" diye konuştu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yaşanan olay sebebiyle taksiciler olarak Tarık Mum ile gurur duyduklarını söyledi. Anık, "Tarık kardeşimizin yaptığı, taksicilerin işlerini düzgün ve dürüst yaptığının göstergesidir. Ben de kendisini tebrik ediyorum ve oda olarak ufak bir ödül verme kararı aldık. Onun bu davranışı tüm arkadaşlarımıza örnek olsun. İşimiz gereği araçlarımızda çok sık eşyalar unutuluyor. Ancak son yıllar hiç bu kadar yüksek bir miktar unutulmamıştı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBayraklıTaksiTaksiciParaMüşteri
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