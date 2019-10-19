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Üniversiteli Emel hayatını kaybetti

SİVAS'ta, halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, üniversite öğrencisi Emel Duruduygu (22) hayatını kaybetti, o anlar kameraya yansıdı.

Üniversiteli Emel hayatını kaybetti

SİVAS'ta, halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, üniversite öğrencisi Emel Duruduygu (22) hayatını kaybetti, o anlar kameraya yansıdı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 09:44
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Üniversiteli Emel hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.30 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi İsmet Yılmaz Caddesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Başpınar yönetimindeki 58 H 0067 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi soncucu 58 MA 0095 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından kontrolden çıkan halk otobüsü kaldırımı geçtikten sonra boş araziye yan yatarak devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Emel Duruduygu olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs şoförü Mustafa Başpınar ise yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan otobüs şoförü Mustafa Taşpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Emel Duruduygu'nun cenazesi ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.  Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsünün ise olaydan sonra olay yerinden kaçtığı  belirlendi. Plakadan yola çıkan ekiplerin biri İranlı 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

ÜNİVERSİTELİ KIZIN SON ANLARI KAMERADA

Kaza anı ise halk otobüsünün güvenlik kameralarınca kaydedildi. Otobüste şoför dışında tek yolcu olarak bulunan Emel Duruduygu'nun son anları ise kameralara yansıdı. Bir kamera açısından otobüsün camından yansıması gözüken genç kızın otomobilin çarpma anında savrulduğu görüldü. Otobüsün devrilmesinin ardından yerinden fırlayan sürücünün ise kız öğrenciye "Kızım, kızım" diye seslendiği anlar dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasEmel DuruduyguKazaTrafik KazasıHalk Otobüsü
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