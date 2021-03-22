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ÜNİVERSİTEDE DOĞAN TAY İÇİN 1 YIL ÖNCEDEN SIRAYA GİRDİLER..

22 Mart 2021 Pazartesi 15:46
4 Okunma
ÜNİVERSİTEDE DOĞAN TAY İÇİN 1 YIL ÖNCEDEN SIRAYA GİRDİLER..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa’da şampiyon atın tayını almak için meraklıları bir sene önceden sıraya girdi. Bursa Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu’nda 2016 yılı Gazi Koşusu Şampiyonu, ülkemizi Dubai’de temsil etmiş 3 milyon lira kariyer kazançlı Graystorm Setryn’in tayı dünyaya geldi. Üniversite bünyesinde bulunan damızlık kısraklar şampiyon atlarla çiftleştirerek taylar elde ediyor. Şampiyon atlardan elde edilen bu tayları almak için at severler doğar doğmaz sıraya giriyor. Bir yaşına kadar üniversite tarafından bakılan taylar bir yaşına gelince açık artırma usulüyle yüz binlerce liraya satılıyor. 21 Şubatta 105 santim boy ve 60 kilo ağırlıkla dünyaya gelen şampiyon atın tayını almak isteyenler açık artırma için şimdiden ismini yazdırmaya başladı. 1 yaşında satışa çıkacak tay 2 yaşında ilk koşusunu yapacak.

Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yiğit Tepeoğlu, Bu doğan tayımız okulumuzun üçüncü tayı. İlk tayımız antrenmanlara başladı. Mayıs ayında ilk koşusunu yapacak. Geçtiğimiz günlerde üçüncü tayımız dünyaya geldi. Dünyaya gelen tayın babası 2016 yılı Gazi Koşusu Şampiyonu, ülkemizi Dubai’de temsil eden Graystorm Luxor- Setryn’dir. Bu tay çok değerli bir tay Şampiyonun tayı olduğu için şimdiden almak için sıraya girenler var. Tayımız 1 yaşına girdiğinde müzayedeye çıkacak. 2 yaşına girdiğinde koşulara başlayacak. Açık artırmada 150 bin liraya alıcı bulmasını bekliyoruz. Talipleri çok fazla, şimdiden sıraya girmeye başladılar. Okulumuzda 2 tane damızlık kısrağımız var. Bundan sonra da şampiyon atlarımızı burada yetiştirmeye devam edeceğiz dedi.

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ÜNİVERSİTEDE DOĞAN TAY İÇİN 1 YIL ÖNCEDEN SIRAYA GİRDİLER..
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