ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞNE YAZILIM SEKTÖRÜNDEN DOKTORA DESTEĞİ

BURSA

MUSTAFA YILDIZ.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı çalışmaları kapsamında ULUTEK’te faaliyet gösteren Pandora X firması ile işbirliğine gitti. Yapılan protokol çerçevesinde 3 doktora öğrencisi firma bünyesinde yapılan Ar-Ge ve bilimsel faaliyetler içerisinde yer alacak.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite ile sanayi kesimini buluşturan program kapsamında işbirliği anlaşmalarını imzalamaya devam ettiklerini söyledi. 2244 Sanayi Doktora Programı’nın gerek üniversite gerekse de sanayiciler için her anlamda önemli bir çalışma olduğuna değinen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “İnşallah bu program çerçevesinde yetiştireceğimiz doktora öğrencilerimiz sanayicilerimize ve bizlere ciddi katkı sağlayacaktır. Buradan herkes kazançlı çıkacak. Ülkemiz ve toplumumuz da kazanmış olacak. Bizlere destek veren ve işbirliği yapan tüm sanayicilerimize ve iş dünyası temsilcilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu. Pandora X Yazılım Araştırma Geliştirme Hizmetleri Ltd. Şti. Ar-Ge Direktörü Emrah Aydınalp ise imzalanan protokol ile bünyelerinde çalışmaya başlayacak doktora öğrencilerinin faydalı projeler üreteceklerine inandıklarını söyledi. Yürütülecek çalışmaların her anlamda gelişimin önünü açacağını vurgulayan Emrah Aydınalp; “Bu sayede hem firmamız, hem öğrencilerimiz hem de üniversitemiz kendisini geliştirmiş ve ülkesinin kalkınmasına bir nebze de olsa katkı sağlamış olacak. Öğrencilerimiz de bu program vesilesiyle sektörün nasıl işlediğini birebir gözlemleme fırsatı yakalamış olacak. Bizlere de programda yer verdiğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi.