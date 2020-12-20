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ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNE MAYSAN MANDO KATKISI

Türkiye’nin amortisör üretimi yapan ilk şirketi olan Maysan Mando, BUÜ ile 3 doktora öğrencisi için anlaşma imzaladı

20 Aralık 2020 Pazar 11:33
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ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNE MAYSAN MANDO KATKISI

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ), TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında firmalarla gerçekleştirdiği protokollere her geçen gün yenisi ekleniyor. Türkiye’nin amortisör üretimi yapan ilk şirketi olan Maysan Mando, BUÜ ile 3 doktora öğrencisi için anlaşma imzaladı.

Bursa’nın önde gelen sanayi kuruluşlarından Maysan Mando, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Projesi’ne üç doktora öğrencisi ile destek verdi. Protokol imza töreninde BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül ile fakülte ve enstitü yöneticileri hazır bulundu. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNE DEĞER KATACAK. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bu projeyi oldukça önemli buluyoruz. Bursa’nın, Türk sanayi ve ekonomisindeki yeri ile üniversitemizin eğitimdeki yeri ve konumunu mukayese ettiğimizde bizim bu proje içerisinde olabildiğince fazla yer almamız gerektiğine inandık. Üniversite-Sanayi işbirliğinde ciddi bir mesafe aldık. Bizim yetiştireceğimiz öğrenciler, sizin belirleyeceğiniz problemlere çözüm üreterek, öncelikle üniversiteye, sonra size, son olarak da kentimize ve ülkemize katma değer oluşturacak projeler üretecekler. Nihayetinde Bursa’nın ve ülkemizin kazanacağını düşünüyoruz. Bu projede bizimle işbirliği yapan ve paydaşımız olan Maysan Mando firmasına ve yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.

2244 SANAYİ DOKTORA PROGRAMI BAŞARISINI İSPATLAMIŞ BİR PROJE… Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül ise son 20 yılda Türkiye otomotiv endüstrisinin ciddi bir ilerleme kaydettiğini vurguladı. Daha önce sadece üretim ve montaj faaliyetlerine ağırlık verildiğine işaret eden Tülay Hacıoğlu Şengül; “Özellikle son 10 yıla baktığımızda artık tasarım merkezi haline de geldik. Sanayimizin gelişmesi için sadece üretim yapan değil, gelişime açık ürünler tasarlayan grupta olmamız lazım. Otomotiv endüstrisi hem bir gelişim hem de bir dönüşümün içerisinde. Otomotiv dediğimiz kavram artık değişiyor. Üretim konusunda çok fazla rakibimiz var. Ar-Ge yeteneklerimizle biz eğer nihai ürüne fark oluşturabilecek bir şeyler dâhil edebilirsek işte o zaman rekabetçi oluyoruz. Bugün ürünler nereye giderseniz gidin hemen hemen aynı fiyatlarda bulunabiliyor. Dolayısıyla bizim fark oluşturacak ürünler tasarlayarak etkimizi göstermemiz gerekiyor” diye konuştu. Bu anlamda üniversitelerle işbirliği yapmanın daha fazla ön plana çıktığının altını çizen Şengül; “Üniversitelerde işin teori kısmı gerçekten yoğun, sanayide de bu işin pratiği çok hareketli. Eğer bu ikisinin kombinasyonunu oluşturabilirsek hepimizin kazançlı çıkacağına inanıyorum” şeklinde konuştu. Bursa Uludağ Üniversitesi ile Maysan Mando arasında imzalanan protokolle toplam üç doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alabilecek. Doktora süresi içerisinde 4 bin 500 TL maaş alacak olan öğrenciler, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından en az 3 yıl daha firma bünyesinde çalışma imkânına sahip olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa YıldızBursaSanayiMandoönce Vatan
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