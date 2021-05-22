ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİNDEN FİLİSTİN İÇİN ADALET VE İNSAN HAKLARI ÇAĞRISI..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Türkiye’nin 183 Üniversitesinin Rektörü, OSTİM Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Filistin için Adalet ve İnsan Hakları Çağrısı bildirisini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İsrail, Gazze şeridinde yerleşik sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik uygulamalara, yaşam hakkını ortadan kaldıran şiddet, baskı ve saldırılara bir yenisini daha ekleyerek bebek, çocuk, kadın ve yaşlılar dâhil çok sayıda masum sivil insanı öldürmüş, yaralamış, evsiz bırakmıştır.

İnsan haklarını umursamayan İsrail, dünya toplumunun gözü önünde, sistematik bir soykırım yoluyla bebek, çocuk, kadın ve yaşlı gözetmeden sivilleri öldürmeye, evlerini ve topraklarını gasp etmeye, tarım alanlarını yok etmeye devam etmektedir. Aralıksız devam eden kanlı saldırılar sebebiyle üniversite rektörleri olarak uluslararası topluma sesleniyoruz: Birleşmiş Milletler’in (BM) uluslararası insan hakları hukuku ilkeleri çerçevesinde saldırılar, yıkım ve tahliyeler durdurulmalı; onurlu yaşama haklarını garanti altına alan egemen bir devlet kurmaları için Filistin toplumuna gerekli destek gecikmeksizin verilmelidir.

Uluslararası yargı organlarının 1967 yılından bu yana İsrail askeri güçlerinin işgali altındaki Doğu Kudüs dâhil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduklarına dair kararları mevcuttur. Bu kararlar, İsrail’in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası insan hakları yargı kurumlarını İsrail’in hukuk ve insanlık dışı baskı ve saldırılarına karşı net bir tavır takınarak görevlerini yerine getirmeye ve saldırıları durdurmaya davet ediyoruz. Sorumluların yargılanmasını ve Filistin halkının zararlarının tazmin edilmesini de talep ediyoruz.

Bu bildiride imzası olan bizler, Filistinlilerin en doğal insan hakkı olan onurlu yaşama ve mülkiyet haklarının korunması hususunda verdiği mücadeleye saygı ile destek verdiğimizi ve daima yanlarında olacağımızı beyan ediyoruz. Ayrıca, akan kanın durması ve Filistinlilere yapılan saldırıların sonlandırılması için arabuluculuk dâhil her türlü insani görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu uluslararası kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Prof. Dr. Mahmut Ak İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Namık Ak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ali Akdoğan Ordu Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Halil Akkanat Türk Alman Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Nihat Akkuş İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Metin Aksoy Selçuk Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Semih Aktekin Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Alişarlı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Seyhan Alkan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma Iğdır Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. M. Fatih Andı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sudi Apak İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. M. Emin Arat Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Atilla Arkan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. M. Hasan Aslan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ersan Aslan Kırıkkale Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu Trabzon Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ahmet Ataç Manisa Celal Beyar Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Murat Aşkar İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Necmettin Atsu Kent Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ünal Ay Çağ Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü

Prof. Dr. Mahmut Aydın Samsun Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Orhan Aydın Tarsus Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İbrahim Aydınlı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Burhan Aykaç İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hasan Ayrancı Çankırı Karatekin Üniversitesi Eski Rektörü

Prof. Dr. Yusuf Baran İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

Prof. Dr. Fuat Bayram Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Apdullah Bayram Nişantaşı Üniversitesi Eski Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Berktaş İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü

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Prof. Dr. Mehmet Biber Ardahan Üniversitesi Rektörü

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Prof. Dr. Necdet Budak Ege Üniversitesi Rektörü

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Prof. Dr. Mehmet Bulut İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü

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Prof. Dr. Niyazi Can Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Suat Cebeci Yalova Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Nihat Demircan Çakar Düzce Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Osman Çakır İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Bülent Çakmak Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Çalış Erciyes Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ahmet Çamsarı Mersin Üniversitesi Rektörü

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Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik Harran Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

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Prof. Dr. Harun Çiftçi Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

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Prof. Dr. Ömer Çomaklı Atatürk Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Cumhur Çökmüş Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü

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Prof. Dr. Türkay Dereli Kalyoncu Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İbrahim Diler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü

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Prof. Dr. Muzaffer Elmas Sakarya Üniversitesi Eski Rektörü - Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Necmettin Elmastaş Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hasan Erbay Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Fuat Erdal Anadolu Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Cevdet Erdöl Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan Şırnak Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Fahrettin Göktaş Fırat Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü Adıyaman Üniversitesi Eski Rektörü

Prof. Dr. Bülent Gümüşel Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Kerim Güney Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü

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Prof. Dr. Mustafa Güvençer İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Erhan Güzel İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

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Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ahmet Karadağ Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Arif Karademir Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Karakaş Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Vatan Karakaya Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Karakoç Dicle Üniversitesi Rektörü

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Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü

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Prof. Dr. Mutlu Türkmen Bayburt Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yusuf Ulcay Bursa Uludağ Üniversitesi Eski Rektörü

Prof. Dr. Zafer Utlu İstanbul Haliç Üniversitesi Rektörü

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