ULUTEK, ULUSLARARASI BİR MARKA

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - ULUTEK Teknopark’ın düzenlediği ‘Teknoloji Sahnesi’ buluşmalarının ikincisine, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve ULUTEK Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. ULUTEK Teknopark firmaları arasında bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak etkileşimin artmasının hedeflendiği Teknoloji Sahnesi programının ikincisinde, Üniversite-Sanayi işbirliği ele alındı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ULUTEK Teknopark Genel Müdürü, Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Bu haftaki konuklarımız ile özel olarak üniversite-sanayi işbirliği konusunda Bursa Uludağ Üniversitemiz ve BTSO’muzun yaptığı çalışmalar yanında bu iki kurumumuzun ULUTEK’ten beklentilerini dinleme fırsatımız olacak dedi.

CAZİBE MERKEZİ OLMA YOLUNDA. Yeni dönemde teknoloji temelli üretim altyapısı ile ülkelerin refah düzeyini yükselten ve yaşam standartlarını geliştiren modellerin arttığını belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Ar-Ge, inovasyon ve tasarım odaklı projelerimizle Bursa’mızın gücünü ve cazibesini her geçen yıl daha da artırıyoruz. Üretimi, istihdamı ve ihracatı artırırken eş zamanlı olarak da girişimcilik ekosisteminin gelişimine, inovasyona, katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlere yönelmemiz de gerekiyor. Bu nedenle ülkemizin milli teknoloji atılımı doğrultusunda üniversite-sanayi işbirliğimizin ürünü olarak ULUTEK’i hayata geçirdik. ULUTEK BTSO ve kent ekonomisi ile bütünleşme hedefleri doğrultusunda ilerleyen üniversitemizin destekleriyle girişimcilik ekosisteminin, bilgi tabanlı şirketlerimizin yenilikçilik çalışmalarının geliştiği, yatırımcı ile girişimcilerin buluştuğu ve yatırım sermayelerini çeken uluslararası marka değerine ulaşan bir cazibe merkezi olma yolunda gelişimine devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE SANAYİ EKOSİSTEMİ OLUŞUYOR. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 70 bin öğrenci ile Türkiye’nin en kalabalık üniversiteleri arasında ilk 5’te yer aldığını vurgulayan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da Üniversitemizin Bursa gibi önemli bir sanayi şehrinde kurulmuş olmasının, hocalarının birikiminin ve yapılan yayınlarının değeri ile ULUTEK ve Bursa Uludağ TTO’muz üniversite sanayi işbirliği için önemli bir rol oynuyor. Hedefimiz, önümüzdeki dönemde araştırma üniversiteleri sıralamasında ilk 10’a girebilmek. 2021 yılındaki çalışmalarımız ile 2020’ye göre büyük ilerlemeler kaydettik. Eylül ayında ilk 10’a gireceğimizi düşünüyoruz diye konuştu.

DİRSEK TEMASINDA OLMALIYIZ. BUÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde sanayinin ve üniversitenin ortak çalışmalarının artırılması gerektiğini vurgulayan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin de ULUTEK Teknopark ve Bursa Uludağ TTO’da anahtar kelimelerimiz yazılım ve teknoloji. Bunun yanı sıra Üniversitemiz, Teknoparkımız ve Bursa Uludağ TTO’muzun tekstille ilgili çalışmaların artırılmasının sektörümüzün gelişimi açısından faydalı olacağına inanıyorum. Yatırımcılık alanı ve ekosistemi oluşturmamız, tekstil sektörü açısından çok önemli. Bursa’mızda otomotivin yanı sıra tekstili de her zaman ön planda tutmamız gerekiyor dedi.