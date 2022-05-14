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Uludere’de uçurtma şenliği; askerler ile halk halay çekti

14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:45
Uludere’de uçurtma şenliği; askerler ile halk halay çekti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesi Uzungeçit beldesinde, gençlerin kurduğu 'Yarına Umut Derneği' tarafından organize edilen uçurtma şenliğinde askerler ile bölge halkı birlikte halay çekti.

Uludere ilçesinde, 'Yarına Umut Derneği'ni kuran gençler, faaliyetlerinin ilki olarak 'uçurtma şenliği' düzenledi. Uzungeçit beldesinde yapılan şenliğe belde belediye Başkanı Cemil Yıldız, Bölük Komutanı Samet Kaçmaz, Uludere Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, Halk Eğitim Müdürü Emin Bayram ile beldede yaşayanlar, asker, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Şenliğe katılanlar hep birlikte halay çekti. Öğrencilerin müzikli oyunları da izleyicilerin beğenisini kazandı. Yerel sanatçılar ve öğrenciler de çeşitli eserleri seslendirdi.

'GENÇLERİMİZ SAYESİNDE TOPLANDIK, BAHARI YAŞAYARAK KUTLADIK'

Uzungeçit Belediye Başkanı Cemil Yıldız, konuşmasında, "Kurulan bu dernekle gençler, gelenek ve görenekleri korumanın yanında, özellikle gençlerimizin eğitim alanında yaşadıkları boşlukları doldurmak için beldede çeşitli ve örnek olacak işlere imza atacaklar. Bugün burada geçlerimizin sayesinde toplandık Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde bahar havası yaşayarak kutladık. Burada asker vatandaş halaylar çekerek eğlendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'BELDEDEKİ İLK SİVİL TOPLUM KURULUŞU'

Yarına Umut Derneği yöneticisi Kader Yıldırım ise beldede ilk sivil toplum kuruluşu olmanın haklı gururunu yaşadıklarını anlatarak, "Aslında bu oluşumu bir gençlik hareketi olarak görüyoruz. Çünkü dernek tamamen biz gençler tarafından kuruldu. Kuruluş amacımız, gelenek ve göreneklerimizi korumanın yanında özellikle gençlerimizin eğitim alanında yaşadıkları boşlukları doldurmak ve ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştirip onları uygulamaktır. Bu konuda ilk işimiz bir kütüphane kurup ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturmak oldu. Bize Türkiye'nin her yerinden kitap yardımı geldi. İnsanlar bu kütüphanenin kurulması için elinden geleni yaptı ama en büyük katkı tabii ki ismini paylaşmak istemeyen Şırnaklı iş insanlarından geldi. Bugüne kadar yüzlerce aileye yardımda bulunduk, elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi her ferde ve aileye ulaşmaya çalıştık. Bugün burada bölgemizde ilk defa yapılacak uçurtma şenliğini düzenliyoruz" diye konuştu. 

DHA

Son Güncelleme: 14.05.2022 14:47
Anahtar Kelimeler:
UludereUçurtma şenliği
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