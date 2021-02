ULUDAĞLI GENÇ AKADEMİSYENLER EN İYİ SEÇİLDİ

BURSA/MUSTAFA YILDIZ



BUÜ Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı’nda görev yapan Dr. Öğretim Görevlisi Diğdem Yöyen Ermiş ‘En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü’ne layık görülürken, Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde görev yapan Doktor Öğretim Üyesi Vehbi Metin Demir de ‘En İyi Doktora Ödülü’nü kazandı. BUÜ’lü akademisyenler, 2020 yılında farklı kurumlar tarafından verilen en iyi doktora ve araştırma projesi ödüllerini kazanmayı başardı. BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde önceki yıl göreve başlayan Dr. Öğr. Ü. Vehbi Metin Demir, Türk Felsefe Derneği tarafından verilen 2020 yılı en iyi doktora ödülünün sahibi olurken, Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı’nda 2020 yılında görev yapmaya başlayan Dr. Diğdem Yöyen Ermiş de 12. Dr. Aysun – Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri’nde En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü’ne layık görüldü.

Diğdem Yöyen Ermiş, önceki yıl 12.’si düzenlenen Aysun – Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri töreninde hazırlamış olduğu “Myeloid maturation potantiates STAT3 – mediated atypical IFN – gamma signaling and upgrelation of PD1 – ligands in AML and MDS” başlıklı araştırma projesi ile Temel Tıp Bilimleri dalında En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü’nü kazandı. Dr. V. Metin Demir ise hazırlamış olduğu “Kültürlenmiş Beynin Metafiziği: Çağdaş Beyin Araştırmalarının Kıta Avrupası Felsefesi Açısından Yeniden Ele Alınması” başlıklı doktora teziyle ödül almayı başardı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’la birlikte genç akademisyenleri makamda ağırladı. Başarılarından dolayı iki akademisyeni de tebrik eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, teşekkür belgesi takdim etti. Kılavuz, önceki yıl göreve başlayan akademisyenlerin aynı kararlılık ve azim ile çalışmalarına devam edeceklerine inandıklarını vurguladı.