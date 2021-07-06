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Üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

AYDIN'ın Çine ilçesinde otomobil, TIR ve kamyonetin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

06 Temmuz 2021 Salı 09:32
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Üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Aydın-Muğla Karayolu Yolboyu mevkiinde meydana geldi. Çine istikametine ilerleyen Salih Aydın idaresindeki 09 KT 605 plakalı otomobil, Efeler ilçesi yönüne giden İ.B. yönetimindeki 38 YL 013 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. O sırada aynı istikamette seyreden Ö.K. idaresindeki 48 YZ 712 plakalı kamyonet de TIR'a arkadan çarptı. İhbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Salih Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yolcu konumunda bulunan sürücü Salih Aydın'ın eşi Rabia Aydın Çine Devlet Hastanesi'ne, Emir Ayşe Adıgüzel ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Rabia Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emir Ayşe Adıgüzel'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri, morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınçineKazaTrafik Kazası
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