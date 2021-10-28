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Turuncu kategorideki PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan PKK'lı örgüt mensubunun teslim olduğunu açıkladı.

28 Ekim 2021 Perşembe 10:37
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Turuncu kategorideki PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Örgüt üyesinin 2010'da terör örgütüne katıldığı, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü ifade edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan terörist sayısı 167'ye yükseldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTerörTeröristPKK
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