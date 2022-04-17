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'Türkiye'nin tek Ermeni köyü'nde 'Paskalya' ayini

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 'Türkiye'nin tek Ermeni köyü' olarak da bilinen Vakıflı Mahallesi'nde, Paskalya Bayramı ayinle kutlandı.

17 Nisan 2022 Pazar 16:50
'Türkiye'nin tek Ermeni köyü'nde 'Paskalya' ayini

Ermeni vatandaşların yaşadığı Vakıflı Mahallesi'ni, Paskalya Bayramı heyecanı sardı. Meryem Ana Kilisesi'nde Anadolu Papazı ve Kilise Rahibi Der Avedis Tabaşyan'ın yönettiği ayinin ardından bir araya gelen Ermeni vatandaşlar, yumurta tokuşturarak Paskalya Bayramı'nı kutladı. Tabaşyan, Paskalya'nın Hristiyanlıkta 'biriliş bayramı' olarak bilindiğini söyledi.

Tabaşyan, "Pazar günü, İsa Mesih'in ölümü yendiği ve ölümü kıyam ettiği üçüncü günü temsil eder. Bu haftayı coşkuyla kutlarken aslında hayatımızdaki gerçekliğin, ölüm gerçeğinin inancımıza göre yok edildiğini kutlarız. Çünkü İsa Mesih mezarda 3 gün kaldı ve üçüncü günün sabahı ölümden kıyam etti ve bizlere yeni bir yaşam sundu. Ona iman edenlerin, onun dirildiği gibi inançlı olanların dirileceğine inanırız. Bugün yumurtalar kırarız. Yumurtalarımız renkli renkli olur ama asıl rengi kırmızıdır. Kırmızı yeni bir canı ve hayatı simgeler. Aslında dünyadır o ve dünyada yaşayan insanların yeniden hayat buluşunu simgeler. O yumurtaları kırarken İsa'nın dirilişini müjdeleriz ve bütün dünyada kardeşliğin gelmesini dileriz" dedi.

Vakıflı Mahallesi Muhtarı Berç Kartun da "Her sene olduğu gibi, bu sene de kutlamalar coşkuyla gerçekleşiyor. Bayramlarımızın bütün dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HataySamandağıErmeni KöyüPaskalya
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