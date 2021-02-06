Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
sisli
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1527
ALTIN
411.312
DOLAR
7.0510
STERLİN
9.6924
EURO
8.4853
DT, 119 sözleşmeli personel alacak
DT, 119 sözleşmeli personel...
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
Marmaris İçmeler'de PTT lojmanı satılacak
Marmaris İçmeler'de PTT lojmanı...
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim...
Ofis, WC, dükkan ve otoyıkama kiraya veriliyor
Ofis, WC, dükkan ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye'nin kışlık sebzesi İzmir'den

Kışlık  sebzede önde gelen üretim merkezlerinden biri olan İzmir'de, 123 bin dekarlık alanda yaklaşık 168 bin ton sebze üretimi yapılıyor. Menderes, Torbalı ve Menemen ilçelerinde üretim yoğunlaşırken, karnabahar, brokoli, ıspanak, kereviz ve pırasa gibi birçok sebze yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

06 Şubat 2021 Cumartesi 10:15
4 Okunma
Türkiye'nin kışlık sebzesi İzmir'den

Tarımda önemli bir yere sahip İzmir, kışlık sebze üretiminde lider iller arasında yer alıyor. 123 bin dekarlık alanda yaklaşık 168 ton sebze üretiminin yapıldığı bölgede, karnabahar, brokoli, ıspanak, kereviz ve pırasa gibi sebzeler yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Sezon boyunca yaklaşık 54 bin ton ıspanak, 54 bin ton karnabahar, 48 bin ton pırasa, 12 bin ton kereviz üretim yapılırken, Gediz, Menderes, Torbalı ve Menemen bölgelerindeki ovalarda üretim yoğunlaşıyor. Öte yandan üretilen kışlık sebzelerin bir bölümü, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

İzmir'in tarımda önemli bir kent olduğuna dikkati çeken Ziraat Mühendisi Ferdan Çiftçi, "İzmir aynı zamanda ekolojisiyle de müthiş bir coğrafya. Özellikle tarım alanlarıyla ve ürettiği yaş sebze ve meyveyle ciddi söz sahibi. Yazlık sebzelere bakıldığında sanayi tipi domateste, yurt genelinde ilk üçte yer alıyor. Kışlık sebzelerin genelinde ise söz sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin kışlık sebzesi Anadolu’ya İzmir'den dağılıyor. Bunların içinde karnabahar, brokoli, ıspanak, kereviz ve pırasa ön plana çıkıyor. Bu ürünlerde İzmir, Türkiye'de birinci sırada yer alıyor" diye konuştu.

'TÜM TÜRKİYE'YE İZMİR'DEN GÖNDERİLİYOR'

Kışlık sebze üretiminin oldukça zor bir süreç olduğunu söyleyen Çiftçi, "İzmir'de ıspanak, karnabahar, pırasa, kereviz üretiminin yanı sıra salata malzemeleri olan tere, maydanoz, roka gibi yeşilliklerin de ciddi bir üretimi var. Üretim Gediz, Menderes, Torbalı ve Menemen bölgelerinde yoğunlaşıyor. Tüm sebzeler toplamda 450 bin dekar alanda üretiliyor. Kışlık sebzeler ise 123 bin dekar alanda üretiliyor. Üretilen bu sebzeler özellikle Marmara Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'ye İzmir'den gönderiliyor" dedi.

'DÖRT MEVSİM HER ŞEYİ ÜRETİYORUZ'

Menemen ilçesi Emiralem Mahallesi'nde organik sebze ve meyve üretimi yapan Halil Halaç, “Şu an pırasa, kereviz, lahana ve karnabahar üretiyoruz. Baharda çileğimiz olur. Yaza doğru domates, salatalık, kabak gibi mevsimlik ürünler üretiyoruz. Burası tarıma oldukça uygun bir yer. Buranın toprağı da havası da çok güzeldir. Kış ayları ılıman gitmeye devam ederse muz da yetiştirebilir hale geleceğiz. Burada üretilen sebzeler önce İzmir'in ihtiyacını karşılıyor, sonra yurda yayılıyor. Emiralem'de dört mevsim her şeyi üretiyoruz. Bitkilere saatte 2 litre su veriyoruz. Otunu alıyoruz, çapası yapılıyor. Yetiştiğinde de ürünü satıyoruz. Şu an organik kereviz ve pırasa 9 TL, karnabahar 10 TL, lahana 8 TL, mandalina 8 TL'den satılıyor” diye konuştu.

'HER GÜN TARLADAYIZ'

Sebze üreticilerinden Mustafa Özay, "Bu topraklar bakılırsa çok verimli ama toprağı dikimden önce hayvan gübresiyle beslemek gerekiyor. Onu atmadan tam verim alamıyoruz. Biz ürettiklerimizi hale götürüyoruz, çeşitli bölgelerden gelen insanlar da halden satın alıyor. İzmir'den birçok ile sebze gidiyor. Biz her gün tarladayız. Sabah erkenden buraya gelip, akşama kadar bütün işleri yapıyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirMenemenTarlaBahçeSebzeTarım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi
Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi
Edirne Belediye Bandosu'ndan kısıtlamada ‘moral’ konseri
Edirne Belediye Bandosu'ndan kısıtlamada ‘moral’ konseri
Aksaray yolları, kısıtlamada köpüklü suyla yıkandı
Aksaray yolları, kısıtlamada köpüklü suyla yıkandı
Prof. Dr. Tecer: Yağışlarla nehir ve derelerdeki kirlilik seyreldi
Prof. Dr. Tecer: Yağışlarla nehir ve derelerdeki kirlilik seyreldi
Üniversitenin organik ürünleri büyük ilgi görüyor
Üniversitenin organik ürünleri büyük ilgi görüyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulucami'de Cuma Hutbesi Okudu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulucami'de Cuma Hutbesi Okudu
TUMEF Bursa Osmangazi İlçe Başkanlığı Hizmete Açıldı
TUMEF Bursa Osmangazi İlçe Başkanlığı Hizmete Açıldı
TIR'ın soğutucusunda 112 kilo eroin bulundu
TIR'ın soğutucusunda 112 kilo eroin bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma