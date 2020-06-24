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Türkiye'nin ilk ay-yıldızlı camisine kadın eli değdi

SİVAS'ta ay ve yıldız şeklindeki mimarisiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Yukarı Tekke Ay Yıldız Camisi'nin yapımı tamamlandı. Cami içi süsleme işini ise Özgecan Hanımlar Kültür Merkezi'nde çeşitli dallarda kurs gören kadınlar üstlendi. Kadınların yaptığı çeşitli el sanatları süslemeleri camide yer alacak.

24 Haziran 2020 Çarşamba 09:22
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Türkiye'nin ilk ay-yıldızlı camisine kadın eli değdi

Sivas'ta yapımına 2017 yılında başlanan ve 'ay-yıldız' şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken caminin inşaatı tamamlandı. Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarında, belediye ve hayırsever vatandaşların iş birliğiyle yapılan 7 bin metrekare kapalı alana sahip caminin yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500 kişi, hilal şeklindeki avlusunda ise 4 bin 900 kişi namaz kılabilecek. Camideki açık ve kapalı alanlarda toplamda 8 bin 400 kişi aynı anda ibadetini yapacak. İç tefrişatı yapılan caminin halıları da serilerek, süslemelerine başlandı. Mimarisi ile dikkat çeken caminin süslemelerini Sivas Özgecan Hanımlar Kültür Merkezi'nde kurs gören kadınlar üstlendi. Kültür merkezindeki resim dersliğinde kurs gören kadınlar, cami içindeki bulunan mermer ve ahşap oymaların boyamalarını yaptı. Camiye ayrıca filografi sanatından Arapça 'elif' ve 'vav' harfleri ile filografi işlemeli tablolar yapıldı.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIK'

Özgecan Hanımlar Kültür Merkezi Müdürü Nursel Karaca, "Kültür merkezimizde 12 ayrı dersliğimiz var. Bunun yanında ayrıca çocuk kulübümüz var. Ayrıca eski el sanatları, sosyal kurslarımız var. Yaklaşık 550 kursiyerimizle yola devam etmekteydik. Pandemi sürecinde ara verildi ve tekrardan kurslarımız başladı. Ay Yıldız Camisi için resim, rölyef, filografi ve nakış dersliklerimiz çalışmaya başladı. Bizim çalışmalarımızı görüp beğendiler ve buradaki çalışmalarımızın camide kullanılmasını istediler. Türkiye'nin ilk ay yıldız camisine böyle eserleri kazandıracak olmamız bizi onurlandırdı. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. İlk önce amatörce başladık ama daha sonra güzel işler çıkmaya başladı" dedi.

'BİZE GURUR VERİYOR'

Rölyef öğretmeni Nurgül Karaca, "İnşallah yaptığımız çalışmalar orada güzel durur. Yaptığımız eserler çok beğenildi. Camiye yapılan bir iş olduğu için en iyi 4 kursiyerimiz ile bu çalışmaları yaptık" diye konuştu.

Filografi ustası Tuğba Yılmaz ise, "Ay Yıldız Cami'mize 2 adet elif 2 adet de vav olmak üzere filografi tablosu yaptık. Eliflerimizi 2 metre 70 santimdir. Öğrencilerimizin belli bir aşamaya gelmesi çok gurur verici bir şey. Özellikle kadınlar olarak Ayyıldız Camisi'ne bir şeyler yapıyor olmamız ayrıca bize gurur veriyor. Çok mutluyuz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasAyyıldızCami
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