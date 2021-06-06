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Türkiye'nin en yüksek barajının su tutacağı tarih belli oldu

ARTVİN’de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda sona gelindi. 8 yıl süren çalışma ile 4 milyon metreküp beton dökülen barajda, aralık ayında su tutulmaya başlanacak.

06 Haziran 2021 Pazar 10:11
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Türkiye'nin en yüksek barajının su tutacağı tarih belli oldu

Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda sona gelindi. Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden olan Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nde son metreküp beton dökümü yapıldı. 8 yıl süren çalışma ile 4 milyon metreküp beton dökülen baraj gövdesinde, son düzenlemeler yapılıyor.

ARALIK AYINDA SU TUTULACAK

Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselen 275 metrelik gövde inşa edildi. Şantiye sahasında dev iş makineleri için özel sistem kuruldu. Yamaçtan yamaca kurulan kablolu vinç sistemiyle tonluk iş makineleri, havadan taşındı. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer Yusufeli Barajı için Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yolun veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanıldı. Barajda aralık ayında su tutulmaya başlanacak, gelecek yıldan itibaren ise elektrik üretimine geçilecek.

‘MİLLİ BÜTÇEYE YILDA 220 MİLYON DOLAR CİVARINDA KATKI SAĞLAYACAK’

Yusufeli Barajı Proje Müdürü Feridun Ünsal, baraj gövde imalatının tamamlandığını belirterek “2013 yılında başladığımız bu süreçte 8 yılda imalatlarımızı bitirmiş bulunmaktayız. Allah izin verirse de aralık ayında su tutma işlemlerini gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Toplam gövdemizde 4 milyon metreküp beton döktük. Sadece baraj çerisine 22 kilometre tünel açtık. Rölekasyon yollarında 70 kilometre yol yapıldı. Bu 70 kilometrenin 55 kilometresi tünel imalatı olarak gerçekleşti. Bunların hepsi toplamda 8 yıllık bir imalat sürecinde gerçekleşti. Teskin havuzu, su alma giriş yapısı gibi imalatlarımızı tamamlıyoruz. Onların da ağustos ayı sonu gibi tamamlayarak tamamen su tutma işlemlerini bekleyeceğiz. Barajımız yıllık milli bütçeye 220 milyon dolar civarında katkı sağlayacak” dedi.

‘ÇOK MUTLUYUZ’

Endüstri ve İnşaat Mühendisi Nihan Akkaya da baraj inşaatında kadın mühendislerin de görev aldığını belirterek “Şantiyelerde kadın çalışan sayısı az olduğu halde burada kadın çalışan yüzdesi gayet yüksek. 30’a yakın kadın mühendisinin çalıştığı dönemler de oldu. Şu anda 15’e yakın kadın mühendis, burada görev almakta. Her birimde çalışıyoruz. Bundan onur ve gurur duyuyoruz. Çok mutluyuz” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinÇoruh NehriYusufeli BarajıBaraj
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