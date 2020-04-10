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Türkiye'nin en büyük üretici halinde çiftçiye maske ve eldiven dağıtıldı

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ile Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye'nin en büyük üretici hali konumundaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ne mahsulünü getiren çiftçiye, koronavirüse yönelik tedbir amacıyla gıda hijyeninin önemini anlatıp, 2 bin maske ve eldiven dağıttı.

10 Nisan 2020 Cuma 11:06
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Türkiye'nin en büyük üretici halinde çiftçiye maske ve eldiven dağıtıldı

ANTALYA - Türkiye'nin en büyük üretici hali konumundaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde, koronavirüs nedeniyle sebze ve meyve ihracatında ya da farklı illere sevkiyatında aksama yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı. Tedbirler kapsamında Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ve Yönetim Kurulu üyeleri, günün ilk ışıklarında kamyonlarıyla tarlasından topladığı mahsulü kamyonlarıyla hale getiren çiftçileri kapıda karşılayıp, 2 bin maske ile eldiven dağıttı. Gıda ürünlerinde hijyeninin önemini anlatan Alp, koronavirüse yönelik tedbirlere dikkat edilmesi çağrısı yaptı. Çiftçilerden hem kendi sağlıkları hem de tarımsal üretimin devamlılığı açısından koronavirüse yönelik tedbirlere uymalarını isteyen Alp, sosyal mesafe olarak adlandırılan başkasına bir metreden az yaklaşmama kuralı ile maske ve eldiven kullanımının önemine değindi.

Dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs nedeniyle tarım üretiminin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Alp, şöyle konuştu:

"Sağlığımız ve ülkemizin geleceği için çiftçilere yardımcı olmak istedik. Hem sağlıkları hem de tarımsal üretimin devamlılığı için çiftçilere uyarıda bulunuyoruz. Çiftçilerimize hal girişişinde 2 bin maske ve eldiven dağıtıyoruz. Halde mutlaka maske takılmasını istiyoruz. Çiftçilerimize duyarlı olmalarını, ailelerinin kendilerinin sağlığına dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Koronavirüs nedeniyle tarımsal üretimde olumsuzluk yaşanmaması için Türkiye genelinde çiftçilere gerekli yardımın yapılmasını hedefliyoruz."

DHA

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Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif AlpçiftçiüreticiMaske Ve Eldiven Dağıtımı
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