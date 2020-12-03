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Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı otoparkına silahlı saldırı  

İZMİR’de, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı otoparkına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

03 Aralık 2020 Perşembe 09:24
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Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı otoparkına silahlı saldırı  

Olay, saat 22.20 sıralarında Karşıyaka ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı'na ait otoparka tabanca ile ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, içeride bulunan konteynere 4 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Otoparkın güvenliği olduğu öğrenilen emekli polis Selahattin Balsak olaydan şans eseri yara almadan kurtulurken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme VakfıİzmirSilahSaldırı
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