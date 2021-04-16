Türk mühendisler, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiren elyaf üretti

Yalova’da Aksa Akrilik Ar-Ge merkezinde 4 yıldır yürütülen proje ile geliştirilen, çinko içerikli elyaf üretim çalışmaları tamamlandı. Geliştirilen antimikrobiyal özellikli ve çinko içerikli akrilik elyaf, tekstil alanında üretilen ürünlerde Kovid-19 virüsünün, 30 dakikada yüzde 97,48 oranında etkisini kaybetmesini sağlıyor. Üretici firma, ürünün tekstil başta olmak üzere birçok alanda kullanılmasını hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aksa Akrilik'in Pazarlama Müdürü Atakan Koru, projenin 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getirdi. Test ve üretim aşamasında birçok farklı metotların denendiğini belirten Koru, "Çinko bazlı elyaf içerisine hapsederek oluşturduğumuz elyafın hem çevresel hem de sağlık açısından en iyi performansı gösterdiğini belirledik. Yaptığımız en son testlerde ‘Everfresh’ elyafın koronavirüse karşı yarım saatte yüzde 97,48 etkinlik gösterdiğini belgeledik." diye konuştu.

Elyafı maske kullanımı dahil ev tekstili, giyim gibi birçok alanda kullanabildiklerini sözlerine ekleyen Koru, “Dikkat çekmek istediğimiz diğer bir konuda toplu kullanım alanları. Yurt, cami, otel gibi ortak kullanım alanlarında kullanılabilir. Ortak kullanım alanlarında Everfresh'in hijyen beklentilerini karşılayacağını, hatta öteye taşıyacağını düşünüyoruz. Biz çinkoyu elyafın içerisine hapsediyoruz. Ürünümüz kesinlikle bir püskürtme veya yıkama işlemi değildir. Defalarca yıkadıktan sonra, ürünü almanızdan yıllar geçmesine rağmen ürün etkinliğini göstermeye devam edecek. Bu bizi benzersiz kılan özelliklerden sadece bir tanesi. Bunun özellikle ortak kullanım alanlarında kullanılan ürünlerde çok etkili olacağını düşünüyoruz. Yurt, otel, cami gibi alanlarda halıların, döşemelik kumaşlar, metro koltukları gibi alanlarda toplum sağlığına katkı sunacağı görüşündeyiz" ifadelerini kullandı.