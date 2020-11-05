TÜRK KIZILAY, ZOR GÜNLERİN UMUT IŞIĞI…

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ederek Kızılay Haftası’nı kutladı. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen’i ağırladı. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Davut Gürkan, Milletvekili Özen’e Türk Kızılay’ın faaliyetleri ve şubelerinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başlangıcından bu yana içinde bulunulan pandemi süreci ve en son olarak Ege Denizi merkezli olarak gerçekleşen ve İzmir’de yıkıcı etkiler bırakan üzücü deprem hadisesinde her zaman olduğu gibi ihtiyaç, sahiplerinin yanında olduklarını belirten Davut Gürkan, bağışçılarının yardımları sayesinde umut olmaya devam ettiklerini belirterek,Türk Kızılay’ın iyilik hareketine destek veren herkese teşekkür etti. Milletvekili Refik Özen ise 152 yıllık merhamet çınarı Türk Kızılay’ın varlığının kara günlerdeki çalışmaları ile Türkiye için bir övünç kaynağı olduğunu söyledi. İzmir’i ve tüm, Türkiye’yi derinden etkileyen üzücü deprem hadisesinde her zaman olduğu gibi tam zamanında yapılan müdahalelerle yaraları saran başta Türk Kızılay ekipleri olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların çalışanlarına teşekkür eden, Milletvekili Özen, yardımlaşma ve dayanışmaya dayalı medeniyet anlayışımızın,en güzel örneklerinden birini daha sergileyerek, tüm dünyaya örnek bir birlikteliğe, bir kez daha imza atıldığının altını çizdi. Bu tabloda emeği olan herkese teşekkür eden Refik özen, Kızılay Haftası’nı kutlayarak, tüm Bursa Halkı’nı zor gün dostu Türk Kızılay’a destek olmaya davet etti.