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TÜRK KIZILAY BURSA’DAN ANLAMLI PROJE..

15 Mart 2021 Pazartesi 14:22
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TÜRK KIZILAY BURSA’DAN ANLAMLI PROJE..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türk Kızılay Bursa Şube Başkanlığı, Bursa Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde (YGAP) tedavi görmekte olan ihtiyaç sahibi hastaların gereksinimlerini karşılamak amacıyla düzenlenen iş birliği protokolüne imza attı. İyilik hareketi çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Dursun Topal’ı ziyaret etti. Başkan Özcan Susmaz, “Bursa Şehir Hastanesi ile benzer projeler yapmaya her zaman hazırız dedi. ŞEHİR HASTANESİ İLE YAKIN TEMASTAYIZ. Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanelerindeki ihtiyaç sahibi hastaların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için geliştirilen protokol hakkında bilgiler veren Özcan Susmaz, “Protokol kapsamında ilk aşamada 50 hastaya yardımda bulunacağız. Devamında ihtiyaç sahiplerine doğrudan verilmek üzere Başhekimlikçe de uygun görülen hijyen seti kolilerini hazırlayarak hastalara teslim edeceğiz. Aylık ödemeler ile hasta YGAP biriminde kaldığı sürece tedavisine destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bursa Şehir Hastanesi Başhekimliği ile imzalanan protokolün büyük bir hizmet olduğunu söyleyen Susmaz, “Hekimlik bir insanın can meselesidir. İnsanın tabiatı gereği hastalıkları ve buna bağlı olarak tedavi arayışları var. Türk Kızılay olarak biz, pandemi sürecinde gönüllülerimiz ile çok ciddi bir çaba sarf ettik. Aramızda yer alan hekimlerden her türlü desteği alarak yardıma ihtiyacı olanlara hizmet ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Bu doğrultuda Bursa Şehir Hastanesi ile yakın temasta olup çalışmalarımızı sürdürmek isteriz” şeklinde konuştu. TÜRK KIZILAY, CİDDİ BİR DUYARLILIK GÖSTERDİ. İmzalanan protokolün ihtiyaç sahibi hastaların tedavisine büyük katkısı olacağını vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Dursun Topal, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri, şehir hastaneleri ile birlikte gündeme gelmeye başladı. YGAP biriminde kalan hastalarımız arasında gereksinimleri karşılanamayan hastalar bulunmakta ve bu hastaların desteklenmesi gerekmektedir. Hastalarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında Türk Kızılay Bursa Şube Başkanlığı ciddi bir duyarlılık göstermiş oldu. YGAP biriminde kalan hastaların da ilgi görmesi bizim tarafımızdan çok sevindirici bir gelişme. İnşallah ileride birlikte daha nice projelere imza atabiliriz diye konuştu.

Son Güncelleme: 15.03.2021 14:23
Anahtar Kelimeler:
TÜRK KIZILAY BURSADAN ANLAMLI PROJE..
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