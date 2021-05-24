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 TÜRK KIZILAY, BURSA’DA HER İLÇEYE ULAŞIYOR

TÜRK KIZILAY BURSA ŞUBE’DEN YENİŞEHİR’E TEMSİLCİLİK SÖZÜ

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:24
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 TÜRK KIZILAY, BURSA’DA HER İLÇEYE ULAŞIYOR

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Türk Kızılay Bursa Şubesi, Yenişehir’e temsilcilik açacak. Kaymakam ve Belediye Başkanı ile görüşen Şube Başkanı Özcan Susmaz, Bursa’nın dört bir yanına ulaşıyoruz dedi. Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin ilçelere yönelik çalışmaları yoğunlaşarak devam ediyor. Şube Başkanı Özcan Susmaz ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Davut Aydın ile yaptığı görüşmede, Yenişehir ilçesinde Türk Kızılay Temsilciliği açılması konusunda fikir birliğine varıldı.

İLÇELERE ULAŞMAK ÇOK ÖNEMLİ. Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin çalışmaları ve gerçekleştireceği projeler hakkında bilgiler veren Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, Kızılay ruhu bambaşka bir şey. Bizim işimizde masa başında durmak yok, sürekli sahadayız. En büyük motivasyon kaynağımız, ihtiyaç sahiplerine ulaşıp bağışçılarımızın desteği ile hazırlanan yardımları ulaştırmak. Çalışmalarımız gece-gündüz demeden devam ediyor. Gönüllülerimizin desteği ile her bir ihtiyaç sahibine ulaşmaya çalışıyoruz tüm ilçelerimizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak da çok önemli. İlçe belediyeleri ve kaymakamlarımızla fikir alışverişinde bulunarak herkese dokunan çalışmalar yapacağız. Yenişehir gibi kıymetli bir ilçemizde de Türk Kızılay’ın temsilciliğine ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Konuyla ilgili çalışmalarımıza hemen başlayacağız diye konuştu.

GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK. Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu da Yenişehir, Bursa’mızın tarım odaklı ilçelerinden biri ve bu sebeple ilçemizde yaşayan tarım işçilerinin oranı çok fazla İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın sayısı da yüksek. Biz vatandaşlarımıza sosyal hizmetlerimiz ile yardımlar yapmaya çalışıyoruz ama eğer Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin burada bir temsilciliği olursa, birlikte daha güzel işlere imza atarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına daha fazla koşabileceğimizi düşünüyorum” dedi. Belediye Başkanı Davut Aydın ise Türk Kızılay Bursa Şubesi’ni ilçede ağırlamaktan çok mutlu olduklarını kaydederek “Yenişehir ilçemizde Türk Kızılay Temsilciliği büyük bir ihtiyaç. Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin yapmış olduğu çalışmaları çok yakından takip ediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yapılan yardımlar, hepimizin yüzünü güldürüyor. Biz Belediye olarak yoğun şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz ama Türk Kızılay’ın buradaki temsilciği gücümüze güç katacaktır. Bu anlamda sizlere elimizden gelen desteği vermeye hazırız ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
BursaKızılayönce Vatan
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