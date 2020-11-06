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TÜRK KIZILAY BURSA ŞUBESİNİN DEPREM BÖLGESİNE MORAL DESTEĞİ

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, beraberindeki heyetle ile birlikte Ege Denizi merkezli olarak gerçekleşen depremde İzmir’de zarar gören afet bölgesini ziyaret ederek, Bursa’dan bölgeye gönderilen yardım malzemelerinin dağıtımında destek verdi.

06 Kasım 2020 Cuma 18:22
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TÜRK KIZILAY BURSA ŞUBESİNİN DEPREM BÖLGESİNE MORAL DESTEĞİ

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, beraberinde Şube Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Tutanç, Türk Kızılay Bursa Kadın Kolları Başkanı Ünsal Barutçu, Şube Müdürü Tanju Kılıç, Genç Kızılay Bursa Başkanı Elif Sümeyra Aktaş ve Şube Genel Hizmetler Müdürü Semih Aksoy ile birlikte deprem bölgesindeki afetten etkilenen halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sürdürülen çalışmalara destek vermek vererek, Bursa’dan gönderilen yardım malzemeleri ile bölge halkı ve görevlilerin yanında, olmak üzere, çalışmalara dahil oldu.Bölgede görevli ekiplerden bilgiler alan Başkan Davut Gürkan ve ekibi, Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye gönderilen gıda ve yardım malzemeleri ile bölgede çalışmalarını yürüten,Türk Kızılay ve diğer kurum, kuruluşların ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde kurtarılan canların yanı sıra afetin ardından, bölge halkının ihtiyaçlarının zamanında ve en doğru şekilde karşılandığını belirtti. Gürkan, bu özverili organizasyonda emeği olan herkese ve bölge halkına Türkiye’nin dört bir yanından bölge halkına desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etti. 

Başkan Davut Gürkan, bölgede sürecin başından bu yana çalışmaların başında bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’a Bursa’dan bölge halkı için yürütülen yardım çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Dr.Kerem Kınık, her zaman olduğu gibi üzücü deprem olayında da Türk Kızılay Bursa Yöneticileri, gönüllüleri ve çalışanlarının iyilik hareketlerine güç verdiklerini belirterek, Türk Kızılay’ın merhamet eli aracılığıyla bölgede umut olan tüm Türk Kızılay bağışçılarına teşekkür etti. 

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Anahtar Kelimeler:
KızılayBursaönce VatanDepremMoralDestekMustafa Yıldız
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