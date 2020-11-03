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TÜRK KIZILAY BURSA ŞUBESİ KIZILAY HAFTASI ETKİNLİKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

BAŞKAN ALİNUR AKTAŞ TÜRK KIZILAYI İYİLİK HAREKETİ İLE DÜNYAYA ÖRNEK OLDU DEDİ.

03 Kasım 2020 Salı 13:53
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TÜRK KIZILAY BURSA ŞUBESİ KIZILAY HAFTASI ETKİNLİKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kızılay Haftası faaliyetleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret ederek, Türk Kızılay’ın faaliyetlerini ve şubelerinin çalışmalarını anlattı. Türk Kızılay Bursa Şubesi, Kızılay Haftası etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret eden Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, 152 yıldır süren iyilik hareketi ile dünyaya örnek bir kurum haline gelen Türk Kızılay’ın Bursa’daki temsilcileri olarak Türk Kızılay’ın üstlendiği önemli misyonun farkında olarak çalışmalarını yürüttüklerini belirtti. Hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasındaki köprüyü en doğru şekilde kurarak, Türkiye’de olduğu gibi dünyanın farklı noktalarında da ihtiyaç sahiplerine ulaşan, yüzleri güldüren Türk Kızılay’ın merhamet eline destek veren herkese teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise kurulduğu günden bu yana dil, din, ırk farkı gözetmeksizin merhamet elinin ulaştığı her noktada umut olan Türk Kızılay’ın tüm yöneticileri, profesyonelleri, gönüllüleri ve bağışçılarına teşekkür etti. Zor günlerde umut olan Türk Kızılay’ın ‘İyilik’ denice akla ilk gelen kurum olduğunu vurgulayan Başkan Alinur Aktaş, Türk Kızılay’ın iyilik hareketine destek vermek amacıyla her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtti. Alinur Aktaş, tüm Bursa Halkı’nı kara gün dostu Türk Kızılay’a destek vermeye davet etti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ALİNUR AKTAŞTürk KızılayıİYİLİK HAREKETİörnekMustafa YıldızBursa
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