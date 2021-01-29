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Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, Vali Canbolat'ı ziyaret etti

BURSA VALİSİ YAKUP CANBOLAT “TÜRK KIZILAY GÜCÜNÜ KÖTÜGÜN DOSTU MİLLETİMİZDEN ALIYOR” DEDİ…

29 Ocak 2021 Cuma 14:15
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Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, Vali Canbolat'ı ziyaret etti

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, Bursa Valisi ve Türk Kızılay Bursa Şubesi Onursal Başkanı Yakup Canbolat’ı ziyaret ederek, çalışmaları ve iyilik yolunda projelerini anlattı. Bursa Valilik makamında gerçekleşen ziyarete Türk Kızılay Bursa Şube Yöneticileri Mürsel Dönmez ve Numan Çakır’da katıldı. Ziyarette konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, sözlerine geçtiğimiz haftalarda görevi devralarak Türk Kızılay’ın iyilik hareketini güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Şube Başkanı Özcan Susmaz’a görevinin hayırlı olmasını dileyerek başladı. Bursa Valisi Yakup Canbolat,  kurulduğu günden bu yana ülkenin her noktasına olduğu gibi dünyanın çeşitli bölge ve ülkelerine uzanan merhamet eli ile Türkiye’nin en köklü ve dünyaya örnek kurumlarından olan Türk Kızılay ve Bursa Şubesi’nin çalışmalarını takdirle yakından takip ettiğini belirtti. Vali Canbolat, tarihinden bu yana merhametin, sevginin ve paylaşmanın başkentlerinden olan Bursa’nın her dönemde merhamet sembolü Türk Kızılay’ın en büyük destekçisi olduğunu belirterek,“Paylaşmayı  seven, kötü gün dostu insanların yaşadığı bir şehirdeyiz. Bursamızın en büyük zenginliklerinden biri de kuşkusuz ki bu özelliğimiz. Türk Kızılay ve Bursa şubesi de Bursa’dan ve Anadolu insanının iyilikseverliğinden aldığı güçle iyilik yolunda canla başla çalışıyor. Dünyaya örnek bu iyilik hareketine bağışlarıyla, emekleriyle destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi. SUSMAZ: “İYİLİK BAYRAĞINI DAHA YÜKSEĞE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”.. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz ise önemli bir görevi devraldığını belirterek, iyilik bayrağını daha yukarılara taşıyabilmek için yöneticileri, çalışanları ve gönüllüleri ile durmadan çalışacaklarını söyledi. Bu yolda en büyük dayanaklarının Bursa’nın hayırsever yapısı ve her koşulda ihtiyaç sahiplerinin yanında olan bağışçıları olduğunu vurgulayan Özcan Susmaz, Türk Kızılay’ın iyilik hareketine güç veren herkese teşekkür etti.

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