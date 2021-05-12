Türk Kızılay Bursa Sevgi Bohçası ile yüzleri güldürdü

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türk Kızılay Bursa Şubesi, Anneler Günü kapsamında çiçeği burnunda annelere ‘Sevgi Bohçası’ hediye ederek, yüzlerini güldürdü.Türk Kızılay Bursa Şubesi, Anneler Günü’nde Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a bir iyilik geleneği olarak süregelen sevgi bohçası dağıtımını Bursa Şehir Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni doğum yapan annelere yaptı. GÖNÜLLERİ FETHETTİLER. Aktif saha çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam eden Türk Kızılay Bursa Şubesi, Anneler Günü’nde de yüzleri güldürdü. Kadın ve Gençlik Kolları gönüllüleriyle Bursa Şehir Hastanesi ile Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gerçekleştirilen ziyaretlerde yeni doğum yapan annelerin Anneler Günü kutlandı. Yapılan jesti sevinçle karşılayan çiçeği burnunda annelerin teşekkür ettiği Türk Kızılay Bursa Şubesi, minikler için hazırladıkları hediyelerle gönülleri fethetti. Türk Kızılay Bursa Şubesi tarafından Anneler Günü’nde sürdürülen gelenek, Bursa’daki bağışçıların yardımları ile hazırlanarak yüreklere dokundu. Annelere çiçek de veren gönüllülerimize her iki hastanenin yönetici ve çalışanları teşekkür etti.

TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR.

Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a bir iyilik geleneği olarak bilinen ve ihtiyaç sahibi bebeklere ve annelere ulaştırılan asırlık gelenek sevgi bohçası, bağışlar sayesinde hazırlanıyor ve gönüllerde kalıcı izler bırakıyor. Anneler Günü’nde Bursa Şubesi tarafından dağıtılan sevgi bohçalarının içinde yeni doğan bebeklerin ve annelerinin öncelikli hijyen, giyim eşyası gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için ne gerekiyorsa yer alıyor. Bebek bezi, ıslak mendil, şampuan, sabun, emzik, bebek yağı, oyuncak, ateş ölçer, battaniye ve hastane çıkış seti gibi öncelikli ihtiyaçları barındıran sevgi bohçası, yüzleri güldürürken önemli ihtiyaçları da karşılamış oluyor.