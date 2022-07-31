Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.592,38
ALTIN
1.017,60
DOLAR
17,91
STERLİN
21,88
EURO
18,33
Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi...
Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacak
Özel Yetenek Sınavı İle...
Beykoz Üniversitesi Öğretim ve Araştırma görevlisi alacak
Beykoz Üniversitesi Öğretim ve...
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı Personel Alacak
İSDEP Bireysel Mali Yönetim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türk arıcılar ‘oğul balını’ dünyaya tanıtıyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Torosların eteğinde 2500 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda bal mesaisi yoğun bir şekilde sürerken, genç arılar ürettiği enzim değeri çok yüksek Oğul Balı, pandemiyle birlikte dünyanın dört bir tarafına Türk arıcılar tarafından ulaştırılıyor.

31 Temmuz 2022 Pazar 17:17
Türk arıcılar ‘oğul balını’ dünyaya tanıtıyor

Yüz yıllardır en değerli ballar arasında yer alan, 'Oğul balı' Anadolu’da üretiliyor, pandemiyle birlikte dünyanın dört bir tarafına Türk arıcılar tarafından ulaştırılıyor. Az miktarda üretilen ‘Oğul Balı’ ise en çok tercih edilen ballar arasında yerini alıyor.

Kış aylarında dolan kar obrukları yaz aylarında çiçeklere can suyu oluyor, dünyanın en iyi balı Toroslar Eğriçayır Yaylası’ndan üretiliyor.  Sedir balından, devedikenine, keven balından çakşır balına eşsiz doğada arıların bal mesaisi Akdeniz’de yoğun geçiyor. Bal deposu Anadolu’da üretilen en değerli ballardan bir tanesi ise 'Oğul Balı.' Çoğalmak için kolonileri terk eden genç arıların yeni kolonilerinde ürettikleri ilk balın adı, 'Oğul Balı.'

KISITLI MİKTARDA ÜRETİLİYOR

Enzim değeri yüksek ön plana çıkan 'Oğul Balı' pandemi süresince ve sonrasında en çok tercih edilen balların başında geliyor. Yüzyıllardır devam eden bir geleneği devam ettirerek 'Oğul Balı'nı üreten arıcı Celal Çay, balın enzim değerinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Arıcı Çay, “Bir arı kolonisinin üremesi, oğul arı yöntemiyle oluyor. Genç arılar bir kraliçe arıyla kovandan ayrılıyor, mevcut koloniden. Yeni bir koloniden. Kurmuş olduğu bu kolinin ilk yıl üretmiş olduğu bu bala, 'Oğul Balı' deniliyor. Bu bizim Mersin Toroslarında Yörükler oğul balını kendine saklar. Çünkü çok şifalı olduğuna inanırlar. Genç arılar ürettiği enzim değeri çok yüksek oluyor, ‘Oğul Balı’nın ve birazda lezzetli oluyor" dedi.

Pandemi döneminde en çok tercih edilen ballardan birinin 'Oğul balı' olduğunu ifade eden Arıcı Celal Çay, "İnsanlar, tüketiciler baldan genel olarak şifa almak için tüketiyor. Oğul balı da en yüksek şifayı alınabilecek bir bal olduğu için insanlar doymak için bal tüketmiyor günümüzde. Balın şifasından, faydasından, sağlık yönünden faydalanmak için tüketiyor. Oğul balı ise genç arılar yaptığı için enzim değeri çok yüksek bir bal. Dolayısıyla bir talep var. Şifa için en yüksek bir bal olduğu için insanlar oğul balı tüketerek şifaya ulaşmak istiyor. Özellikle günümüzde pandemi öncesi ve sonrası yeni gelecek pandemiden insanlar korktuğu için düzenli olarak oğul balı tüketen bir tüketici kitlesi oluştu onun için oğul balına talep var. Bizde ürünlerimizin arasına yıllar önce koymuştuk. Çok kısıtlı bir ürün o yüzden fiyatı yüksek olabiliyor. Ama zaten kaşık kaşık yemeye gerek yok. Günlük bir tatlı kaşığı tüketmeniz yeterli" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinErdemliArıBalOğul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burdur'da orman yangını 
Burdur'da orman yangını 
Çanakkale'de Caferiler, Kerbela şehitlerini andı
Çanakkale'de Caferiler, Kerbela şehitlerini andı
Tel Abyad'da teröristlerden kontrol noktasına roketli saldırı: 4 asker yaralı
Tel Abyad'da teröristlerden kontrol noktasına roketli saldırı: 4 asker yaralı
Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı
Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı
MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Kavgaya müdahale eden polis memuru balkondan düşüp yaralandı
Kavgaya müdahale eden polis memuru balkondan düşüp yaralandı
Van Gölü ve çevresi, doğal sit alanı ilan edildi
Van Gölü ve çevresi, doğal sit alanı ilan edildi
Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın
Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın
Muayene olmaya gittiği hastanede kayboldu 
Muayene olmaya gittiği hastanede kayboldu 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول