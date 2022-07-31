Türk arıcılar ‘oğul balını’ dünyaya tanıtıyor

Yüz yıllardır en değerli ballar arasında yer alan, 'Oğul balı' Anadolu’da üretiliyor, pandemiyle birlikte dünyanın dört bir tarafına Türk arıcılar tarafından ulaştırılıyor. Az miktarda üretilen ‘Oğul Balı’ ise en çok tercih edilen ballar arasında yerini alıyor.

Kış aylarında dolan kar obrukları yaz aylarında çiçeklere can suyu oluyor, dünyanın en iyi balı Toroslar Eğriçayır Yaylası’ndan üretiliyor. Sedir balından, devedikenine, keven balından çakşır balına eşsiz doğada arıların bal mesaisi Akdeniz’de yoğun geçiyor. Bal deposu Anadolu’da üretilen en değerli ballardan bir tanesi ise 'Oğul Balı.' Çoğalmak için kolonileri terk eden genç arıların yeni kolonilerinde ürettikleri ilk balın adı, 'Oğul Balı.'

KISITLI MİKTARDA ÜRETİLİYOR

Enzim değeri yüksek ön plana çıkan 'Oğul Balı' pandemi süresince ve sonrasında en çok tercih edilen balların başında geliyor. Yüzyıllardır devam eden bir geleneği devam ettirerek 'Oğul Balı'nı üreten arıcı Celal Çay, balın enzim değerinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Arıcı Çay, “Bir arı kolonisinin üremesi, oğul arı yöntemiyle oluyor. Genç arılar bir kraliçe arıyla kovandan ayrılıyor, mevcut koloniden. Yeni bir koloniden. Kurmuş olduğu bu kolinin ilk yıl üretmiş olduğu bu bala, 'Oğul Balı' deniliyor. Bu bizim Mersin Toroslarında Yörükler oğul balını kendine saklar. Çünkü çok şifalı olduğuna inanırlar. Genç arılar ürettiği enzim değeri çok yüksek oluyor, ‘Oğul Balı’nın ve birazda lezzetli oluyor" dedi.

Pandemi döneminde en çok tercih edilen ballardan birinin 'Oğul balı' olduğunu ifade eden Arıcı Celal Çay, "İnsanlar, tüketiciler baldan genel olarak şifa almak için tüketiyor. Oğul balı da en yüksek şifayı alınabilecek bir bal olduğu için insanlar doymak için bal tüketmiyor günümüzde. Balın şifasından, faydasından, sağlık yönünden faydalanmak için tüketiyor. Oğul balı ise genç arılar yaptığı için enzim değeri çok yüksek bir bal. Dolayısıyla bir talep var. Şifa için en yüksek bir bal olduğu için insanlar oğul balı tüketerek şifaya ulaşmak istiyor. Özellikle günümüzde pandemi öncesi ve sonrası yeni gelecek pandemiden insanlar korktuğu için düzenli olarak oğul balı tüketen bir tüketici kitlesi oluştu onun için oğul balına talep var. Bizde ürünlerimizin arasına yıllar önce koymuştuk. Çok kısıtlı bir ürün o yüzden fiyatı yüksek olabiliyor. Ama zaten kaşık kaşık yemeye gerek yok. Günlük bir tatlı kaşığı tüketmeniz yeterli" diye konuştu.