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Turizmcilerin Buluşması

Otel sahipleri ve genel müdürler ile turizm sohbeti için bir araya geldi

15 Temmuz 2020 Çarşamba 20:22
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Turizmcilerin Buluşması

MUĞLA- Jolly Tur Bodrum Türkbükü'ndeki Mavi Suite Otel'de otel sahipleri ve genel müdürler ile turizm sohbeti için akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Jolly Tur Onursal Başkanı Sinan Vardar ve Jolly Tur Genel Müdürü Figen Erkan'la birlikte Bodrum'daki birçok otelin yetkililerinden oluşan 50 kişi katıldı.  

Gelen gazetecilerle sohbet eden Mete Vardar: "Şu an yaşadığımız şey çok kolay bir süreç değil. Biz de hazirana kadar ofislerimizi kapatmıştık. 1 Haziran itibariyle 155 acentamızla beraber tüm ofislerimizi açtık. Tüm kadromuzla beraber çok daha heyecanlı, istekli bir şekilde işimizin başındayız. Çünkü biz işimizi ticari olarak yapmıyoruz, sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Yani tatilden mutlu dönen misafir bizi aile olarak, şirketteki çalışma arkadaşlarımızı dahil mutlu ediyor. Bu hastalık hala devam ediyor fakat sağlığımız için gerekli önlemleri alarak bununla yaşamayı öğreneceğiz. Bizim de bu sezon için son 10 gündür satışlarımız başladı. İnsanlara hep şunu söylüyoruz; tatil bir lüks değil, tatil bir ihtiyaç. Hatta bir sloganımız var. 'Reçeteye tatil yaz.' diyoruz. 

"BU YIL YERLİ TURİST UYGUN FİYATLI TATİL YAPMA İMKANI BULDU"

Vardar sözlerine: "Bodrum bizim için en önemli destinasyonlarından bir tanesi, özel bir yer. Bodrum bence dünya turizminde de çok önemli. Bodrum hakikaten çok ekonomik şartlarda hem eğlenebileceğiniz, dinlenebileceğiniz hem keyifli vakit geçirebileceğiniz çok güzel bir yer. Jolly olarak yılda yaklaşık bir milyon kişiyi tatile götürüyoruz. Bu sene yerli turiste bundan sonraki 20 sene boyunca bulunamayacak fiyatlarla tatil yapma fırsatı doğdu. Biz kasım ayı erken rezervasyon fiyatlarıyla hala kampanyamıza devam ediyoruz ve bu kampanya 20 Temmuz'a kadar sürecek. Beklentimiz 20 Temmuz sonrasında yabancı turist. Yabancı turist de Türkiye'ye gelmek istiyor.  Yalnızca deniz, kum, güneş seyahati değil, kültürel zenginlikler, tarihi doku anlamında Türkiye'nin dört bir yanında çok güzel yerler var. Bunları insanlar görmek istiyor. Sadece Ege, Akdeniz kıyıları değil, Karadeniz'in güzelliği, Güneydoğu Anadolu'nun güzelliği, İç Anadolu derken hakikaten Türkiye bir cennet.” diye devam etti.

TÜRKİYE TURİZMDE DÜNYADA İLK ÜÇE GİRECEK

 

Bu yıl sadece bizde değil dünyada da tüm turizm ülkelerinde sıkıntı yaşandığının altını çizen Vardar, Türk turizminin bu süreçten ilk sıyrılanlardan olacağını söyledi. Sözlerine: “Türkiye hem otel yatırımları, hem çevre düzeni, hem de güler yüzlü personeliyle gayet iyi durumda. Dünyada turist kişi sayısında 6., toplam ciroda 11. sıradayız. Ben eminim ki bir istikrar yakalanırsa Türkiye turizmi ilk üçlere girecektir. Çünkü dünyada bulunmaz bir turizm ülkesiyiz. Şunu samimi olarak söylüyorum. Oteller şu anda evlerimizden daha güvenli. Bütün hijyen tedbirleri alınıyor. Odalar günde 3-4 kere temizleniyor. Her noktada hijyen noktaları var. Çatal, bıçaklar dahil kapalı kutular içerisinde geliyor. Personel maskelerini takıyor. Ben tatil bölgelerindeki önlemin en az evlerimizdeki kadar düzgün ve güvenli olduğunu düşünüyorum." şeklinde devam etti.

Jolly Tur turizm sohbeti ile Bodrumdaki çok değerli otel sahipleri, genel müdürler ile buluşup gece boyunca turizmi ve yaz sezonunu değerlendirdiler.

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Elif HayvalıTurizm
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