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Turistler, teleskopla uzayı keşfediyor

ANTALYA'da, 'Bir uzay macerası' temasıyla açılan '17'nci Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'ne ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu. Festival alanında kurulan gökyüzü gözlem noktası da ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.

24 Haziran 2022 Cuma 10:04
Turistler, teleskopla uzayı keşfediyor

Antalya'da bu yıl 17'ncisi 'Bir uzay macerası' temasıyla düzenlenen 'Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde heykellerin yapımı tamamlanırken, kapılar ziyaretçilere açıldı. Festival alanında kurulan uzay gözlem istasyonunda da teleskopla Ay ve gezegenleri izleyen tatilciler, keyifli bir deneyim olduğunu söyledi. Teleskop görüntüleri aynı zamanda alandaki ekranlara da yansıtıldı. Ay'ın üzerindeki kraterleri tüm detaylarıyla görme imkanı yakalayan ziyaretçiler, festivalde uzayın etkileyici atmosferini görme imkanını yakaladı. 

Lara Halk Plajı'nda 7 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen ve her yıl yerli-yabancı çok sayıda ziyaretçinin geldiği festivalde, insanlığın uzaya giden yoldaki macerasının başladığı günden bugüne izlenen süreç işleniyor. Çeşitli uzay temalı filmlerin de önemli sahneleri heykellerle canlandırılıyor. İlk uzay çizimlerini yapan Leonardo Da Vinci'nin heykeli, Galileo, Rus kozmonot Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Wright kardeşler, Montgolfier kardeşlerin heykellerinin yanı sıra unutulmaz uzay filmlerinden 'Star Trek', 'Star Wars', 'Guardians of the Galaxy'nin önemli sahneleri de canlandırıldı. 7 bin metrekarelik alanda yaklaşık 10 bin tona yakın kum kullanıldı.

Festival koordinatörü Cem Karaca, 'Uluslararası Antalya Kum heykel Festivali'nin bu yıl 17'ncisinin 'Bir uzay macerası' temasıyla düzenlendiğini hatırlattı. Bu yılki konseptleri olan uzay macerasına yoğun ilgi olduğuna değinen Karaca, "Ziyaretçilerimiz uzay macerası temamızı çok sevdi. İlgi çok yüksek. Ziyaretçilerin alanda kaldığı süreden bunu anlayabiliyoruz. Bu da doğru bir tema seçtiğimizin kanıtı. Aynı zamanda dijital teleskop yardımıyla her akşam Ay izleme seansları yapıyoruz. Bu etkinlik tamamen ücretsiz. Ay gökyüzünde yükseldiğinde teleskobumuzun merceğini çeviriyor ve görüntü almaya başlıyoruz. Kimi tatilci vizörden bakıp Ay'ı görüyor kimisi anlık yansıttığımız görüntüyü ekrandan izliyor. Gece Ay'ı izlerken, gündüzleri de gezegenleri gözlemliyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaTuristTeleskopUzay
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