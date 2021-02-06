Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
sisli
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1527
ALTIN
411.312
DOLAR
7.0510
STERLİN
9.6924
EURO
8.4853
DT, 119 sözleşmeli personel alacak
DT, 119 sözleşmeli personel...
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
Marmaris İçmeler'de PTT lojmanı satılacak
Marmaris İçmeler'de PTT lojmanı...
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim...
Ofis, WC, dükkan ve otoyıkama kiraya veriliyor
Ofis, WC, dükkan ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Turgutlu’da huzur operasyonu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonunda haklarında arama kararı olan 10 kişi yakalandı, şüphelilerden 3’ü tutuklandı. Ayrıca, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 50 araç sürücüsüne 66 bin TL para cezası uygulandı, 9 araç trafikten men edildi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 09:59
5 Okunma
Turgutlu’da huzur operasyonu

Turgutlu’da, dün 16.00 ile 23.00 saatleri arasında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri destekli 288 personelin katılımıyla huzur operasyonu gerçekleştirildi. Kentin belirli noktalarında 7 saat süreyle gerçekleştirilen denetimlerde hırsızlık, uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak, güveni kötüye kullanmak, askeri ceza kanununa muhalefet ve imar kirliliğine neden olmak suçlarından haklarında arama kararı olan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada 2 şüphelinin üzerinden 4.5 gram esrar ve 8 fişek olarak adlandırılan küçük poşette bonzai ele geçirildi. Trafik uygulamasında 294 araç kontrol edilirken, 50 araç ve sürücüsüne 66 bin 21 TL para cezası uygulandı, 9 araç trafikten men edildi.

Maske denetiminde ise 832 kişi kontrol edildi. 30 kişiye maske takmamaktan, 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden işlem yapıldı. İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak yaptığı açıklamada, halkın güveni ve huzuru için bu tür operasyonların aralıklarla devam edeceği belirtti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaTurgutluHuzurOperasyonPolisAsayiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi
Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi
Edirne Belediye Bandosu'ndan kısıtlamada ‘moral’ konseri
Edirne Belediye Bandosu'ndan kısıtlamada ‘moral’ konseri
Aksaray yolları, kısıtlamada köpüklü suyla yıkandı
Aksaray yolları, kısıtlamada köpüklü suyla yıkandı
Prof. Dr. Tecer: Yağışlarla nehir ve derelerdeki kirlilik seyreldi
Prof. Dr. Tecer: Yağışlarla nehir ve derelerdeki kirlilik seyreldi
Üniversitenin organik ürünleri büyük ilgi görüyor
Üniversitenin organik ürünleri büyük ilgi görüyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulucami'de Cuma Hutbesi Okudu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulucami'de Cuma Hutbesi Okudu
TUMEF Bursa Osmangazi İlçe Başkanlığı Hizmete Açıldı
TUMEF Bursa Osmangazi İlçe Başkanlığı Hizmete Açıldı
Türkiye'nin kışlık sebzesi İzmir'den
Türkiye'nin kışlık sebzesi İzmir'den

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma