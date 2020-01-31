Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
119140
ALTIN
305.082
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8990
EURO
6.6232
Küçük ama tarihi büyük köprüler restore edilecek
Küçük ama tarihi büyük köprüler...
Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Antalyaspor, Delvin N’Dinga ile anlaştı
Antalyaspor, Delvin N’Dinga ile anlaştı
Seyahat edenler dikkat: Kişilerle aranıza 1 metre mesafe koyun
Seyahat edenler dikkat: Kişilerle aranıza...
Yaşlılarda düşme kaynaklı kazalara dikkat
Yaşlılarda düşme kaynaklı kazalara dikkat
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İzmir için korkutan uyarı
Kapat

TÜRBE SANILIYORDU, MEZAR OLDUĞU ANLAŞILDI

Marmaris'teki Turgut Mahallesi'nde halkın türbe zannedip, 'Çağ Baba' adını verdiği yapının, araştırmalar sonucunda M.Ö. 3'üncü yüzyılda savaşçı Diagoras ve eşi Aristomakha için yapılan piramit mezar olduğu ortaya çıktı. Türkiye'deki tek piramit mezar olarak bilinen tarihi yapının defineciler tarafından talan edildiği de belirlendi.

TÜRBE SANILIYORDU, MEZAR OLDUĞU ANLAŞILDI

Marmaris'teki Turgut Mahallesi'nde halkın türbe zannedip, 'Çağ Baba' adını verdiği yapının, araştırmalar sonucunda M.Ö. 3'üncü yüzyılda savaşçı Diagoras ve eşi Aristomakha için yapılan piramit mezar olduğu ortaya çıktı. Türkiye'deki tek piramit mezar olarak bilinen tarihi yapının defineciler tarafından talan edildiği de belirlendi.

31 Ocak 2020 Cuma 10:41
23 Okunma
TÜRBE SANILIYORDU, MEZAR OLDUĞU ANLAŞILDI

Marmaris'te turistik Turgut Mahallesi'nde bulunan ve halkın 'Çağ Baba' türbesi olarak adlandırıp, dua edip adaklar adadığı yapı, arkeologların 2 yıl önce bölgede yaptığı araştırma sonucu, M.Ö. 3. yüzyılda, savaşçı Diagoras ve eşi Aristomakha'ya ait piramit mezar olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de ayakta kalabilen tek piramit mezar olan tarihi eser, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki bir tepede yer alıyor. Mahalleye hakim bir noktada kayalıkların üzerinde bulunan ve geniş bir alanı yüksekten gören mezara, yaklaşık 10 dakikalık bir tırmanışla ulaşılabiliyor. Ayrıca yapılan incelemelerde yapının defineciler tarafından talan edildiği belirlendi. Definecilerin sadece mezarın taban kısmını kazmadıkları, kapısının iç tarafında bulunan bazı taşları aldıkları ve duvarına da zarar verdikleri gözlendi.

MOUSOLEUM'A BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yüksekliği yaklaşık 6 metre, içi ise 3 metrekare olan, tavanı kubbe şeklindeki mezar, dünyanın yedi harikasından biri olan Mousoleum'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Farklı mimari tarzıyla bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yapı, turizme kazandırılmayı bekliyor.

'ÖNCE 'PEHLİVAN YA DA BOKSÖR' DEDİLER'

Turgut Mahallesi sakinlerinden İsmail Şahin (63), "Burası 'Çağ Baba' türbesi olarak biliniyordu. Adaklar adanıyor, dualar ediliyordu. Sonradan bir pehlivanın ya da boksörün mezarı olduğu söylendi. Defineciler tarafından burada kaçak kazılar yapıldı. Okul yıllarımda burada hayır için dağıtılan yemeklerden yerdim. Mahallemizdeki mezar yürüyüş gruplarının ve turistlerin ilgisini çekiyor" dedi.

'HER ŞEYİ GÖZETLEYECEĞİM Kİ MEZARIMA ZARAR GELMESİN'

Piramit mezarın yazıtında eski Yunanca şu ifadeler yer alıyor:

"Siz beyaz dişli hayvanlar, her zaman size öngörülen yerde kalın. Çünkü ben en yukarıda her şeyi gözetleyeceğim ki hiçbir korkak adam gelip de mezara zarar vermesin. Çünkü bu, savaşta ölen 'Diagoras' isimli bir adamın ve örnek çocuklar yetiştirmesiyle kocasına sadakat anlayışıyla herkesten üstün, babasının Aristomakha olarak isimlendirdiği tanrılarla kıyaslanası karısının mezarıdır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürbeMezarÇağ BabaMarmaris
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bingöl'de 178 köy yolu kardan kapandı
Bingöl'de 178 köy yolu kardan kapandı
Yunan vekile tepki için Uludağ'da dev Türk bayrağı açarak kaydılar
Yunan vekile tepki için Uludağ'da dev Türk bayrağı açarak kaydılar
AYM'den 61 yıllık Antalya kararı
AYM'den 61 yıllık Antalya kararı
Yozgat'ta 178 köy yolu kapandı
Yozgat'ta 178 köy yolu kapandı
Manisa'da çocuklar okula gitmek istemiyor
Manisa'da çocuklar okula gitmek istemiyor
Kocayusuf Göleti kurudu
Kocayusuf Göleti kurudu
Yerli muz piyasa lideri oldu
Yerli muz piyasa lideri oldu
Atatürk Köşkü Ormanları, böcek istilasından kurtarıldı
Atatürk Köşkü Ormanları, böcek istilasından kurtarıldı
Hatay'da gemi karaya oturdu
Hatay'da gemi karaya oturdu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans