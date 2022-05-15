Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.419,23
ALTIN
901,82
DOLAR
15,48
STERLİN
19,04
EURO
16,12
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Doğuş Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi 33 Öğretim...
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik...
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet muhtelif nitelikte taşınmazı açık artırma ile satacak
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet...
Aslanbucak Yamaç Paraşütü alanı işletme hakkı kiraya verilecek
Aslanbucak Yamaç Paraşütü alanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tünelde zincirleme kaza: 3 yaralı

ZONGULDAK’ta tünelde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

15 Mayıs 2022 Pazar 13:27
Tünelde zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, Zonguldak ile Kilimli ilçesini birbirine bağlayan Mithatpaşa Tünelleri olarak bilinen Prof. Dr. Teoman Duralı Tüneli Zonguldak istikametinde meydana geldi. Aşırı hız yaptığı belirtilen Demirhan Fındık (23) yönetimindeki 67 NB 440 plakalı otomobil, Nejdet Nurgül yönetimindeki 34 EDD 933 plakalı otomobile çarptı. Nurgül’ün otomobili de 74 BG 055 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada, Nejdet Nurgül, Binnur Nurgül ve Nuray Yılmaz yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tünellerin Zonguldak istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik yeniden normale döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakKilimliMithatpaşa TüneliKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pençe-Kilit Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bıçaklanıp yüzü yakılmış kadın cesedi bulundu
Bıçaklanıp yüzü yakılmış kadın cesedi bulundu
Yağmur duasına giderlerken otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı
Yağmur duasına giderlerken otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı
Birlikte kaçtıklarını ileri sürdüğü eşi ile kardeşini vurdu
Birlikte kaçtıklarını ileri sürdüğü eşi ile kardeşini vurdu
Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı: 1 ölü
Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı: 1 ölü
Rize-Artvin Havalimanı, Erdoğan ve Aliyev'in katılımıyla açıldı 
Rize-Artvin Havalimanı, Erdoğan ve Aliyev'in katılımıyla açıldı 
Son yağışlar da yeterli olmadı, Van Gölü'nün şekli kısmen değişti
Son yağışlar da yeterli olmadı, Van Gölü'nün şekli kısmen değişti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi