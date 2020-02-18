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Tunceli'nin çehresini değiştirecek proje

TUNCELİ'de planlanan 'Munzur gözleri düzenleme, bir tutam inaovasyon ve işsizsen gel bakalım, seni bekliyor tarım' adlı 3 projeye Fırat Kalkınma Ajansı'nca 11 milyon lira destek sağlandı.

18 Şubat 2020 Salı 17:55
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Tunceli'nin çehresini değiştirecek proje

Tunceli'de hazırlanan 'Munzur gözleri düzenleme, bir tutam inaovasyon ve işsizsen gel bakalım, seni bekliyor tarım' adlı 3 proje Fırat Kalkınma Ajansı'nca kabul edildi. 11 milyon lira destek verilen projelerin imzaları, Vali Tuncay Sonel ile Fırat Kalkınma Ajansı Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu arasında atıldı. Törende konuşan Vali Tuncay Sonel, 3 projenin kente önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi. Projelerin bu yıl hayata geçeceğini anlatan Vali Sonel, "Bu üç projenin hepsi de birbirinden değerli ama biri var ki özellikle şu an görüntü kirliği arz eden Munzur Nehri'nin ruhuna ve suyuna uygun hale getirilecek. Bu proje Tunceli için çok önemli, ülkemiz için çok önemli. Oraya binlerce turist geliyor ve şu an orada görüntü kirliği arz eden, beton ve çok kötü durumda olan yerler var. Buranın peyzaj çalışmasını Akdeniz ve Hacettepe üniversitelerindeki hocalarımızla çalıştık ve çok güzel bir proje çıktı. Bu projeyi inşallah bu yıl içinde bitireceğiz. Hem Tunceli'mize hem de ülkemize hayırlı olsun. Tunceli bu proje ile turizm alanında daha büyük atılımlar yapacaktır. 450 bin metrekarelik bir alanda peyzaj çalışması yapacağız. Orada suyun çıktığı yerlere doğaya uygun, Munzur'un suyuna ve ruhuna uygun ahşap işler yapacağız ve vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte hoşça vakit geçireceği alanlar oluşturuluyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliMunzurTurizmGeziProjeFırat
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