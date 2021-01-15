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Tunceli'de, küreme makineleriyle yoğun mesai

Tunceli’de, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla kar kalınlığı, yer yer yarım metreyi buldu. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan 132 köy yolunu ulaşıma açmak için küreme makineleriyle gece gündüz çalışıyor.

15 Ocak 2021 Cuma 15:51
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Tunceli'de, küreme makineleriyle yoğun mesai

TUNCELİ - Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının ardından Tunceli’nin Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçelerinde gece saatlerinde kar etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, yarım metreyi bulurken, merkeze bağlı 8, Pülümür'de 40, Ovacık'ta 32, Nazımiye'de 21, Hozat'ta 17, Mazgirt'te 13, Çemişgezek'te ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını açmak için valilik koordinesinde İl Özel İdaresi, 54 iş makinesi ve 112 kişilik personel ile köy yollarını açmak için mücadele ediyor. Kar yağışın en çok olduğu Ovacık ilçesindeki köy yollarında ekipler, yarım metreyi bulan kar kalınlığında kar küreme makineleriyle yolları temizliyor.

'VATANDAŞIMIZ MAĞDUR OLMASIN, DİYE 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ'

Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, kar yağışının etkili olduğu Ovacık'ın köylerinde yol açma çalışmalarını yerinde inceledi. Kent genelindeki 132 köy yolunun kapandığını ve açılması için ekiplerin 24 saat çalıştığını belirtti. Yıldırım, "Sayın valimizin himayelerinde karla mücadele ekibi olarak 54 iş makinesi, 112 personelimizle karla mücadele çalışması yapıyoruz. Malum bu yıl mevsim normallerinin altında bir kar yağışı mevcut ilimizde. İnşallah temennimiz odur ki bu ayın sonunda şubat ayında yağacak karla bu açığı kapatmış oluruz. Şu anda 132 köyümüzün yolu kapalı. 1300 kilometrede karla mücadele çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz sahada. Herhangi bir mağduriyet yaşanmıyor. Çalışma programımızı belirlerken önce grup köy yolları, karakol yolları daha sonra münferit köy yollarını açıyoruz. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyorlar” dedi.

Köyde yaşayanlar ise çatılarını küreklerle temizlerken, kurak geçen bu yılda kar yağışı olmasını ve kapalı yollarının açılmasını mutlulukla karşıladıklarını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliKüreme MakineleriYoğun Mesai
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